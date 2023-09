Debate de candidatos en Rafaela: ¿Fue una joda para Tinelli?

Repasando las imágenes de lo que pomposamente se llamó "debate de candidatos en Rafaela", y tratando de hacer un análisis benévolo del mismo, quizá poniéndole un poco de humor, nos preguntamos si no habrá sido una joda para el programa de Marcelo Tinelli, ya que justo por estos días el conductor comenzó un nuevo ciclo de su tradicional programa en la pantalla de América TV.

Comenzando con que fue totalmente desprolijo en su organización, con vaivenes en cuantos al día de realización y en cuantos a los organizadores, cambiando los moderadores, no precisando las reglas de juego claras que todo debate debe tener, y por sobre todo no siendo un verdadero debate y solo una una simple exposición de cada uno de los que aspiran a gobernar la ciudad a partir del próximo 10 de Diciembre, todo, absolutamente todo fue de una improvisación tal, que cuesta creer que haya sido al azar.

Seguramente detrás de tanto mamarracho se escondan otras cuestiones que desconocemos, seguramente, y no me cabe la menor duda, existieron intereses que llevaron a que los organizadores y los candidatos se prestaran a tal papelón, que no les quepa la menor duda, la gente se dio cuenta y cada uno sacó sus propias conclusiones.

Dentro de tanta desprolijidad, hubo un claro e incuestionable ganador, quizá ese factor fue determinante para tan veleidoso acto. Sin duda fue algo ignominioso.

Rafaela se merece tener un verdadero debate, en donde los candidatos puedan exponer, se puedan repreguntar y se puedan replicar sin condicionamiento alguno. Los debates son sanos y en el mundo las sociedades que hacen debates obligatorios son las que tienen sociedades responsables que a la hora de votar hacen pesar lo que sucedió en esos debates.

Ojalá la próxima contienda electoral nos permita tener un debate a la altura de lo que la sociedad se merece, no es difícil, tres burros sentados alrededor de una mesa, con predisposición y sin intereses personales en juego, lo hacen tranquilamente.