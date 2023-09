Maximiliano Pullaro empodera a Gisela Scaglia como jefa del PRO santafesino

Maximiliano Pullaro comienza a delinear el esquema a partir del cual gobernará los próximos cuatro años. En ese sentido, ya se alista para encarar la paritaria con los otros sectores de Unidos para Cambiar Santa Fe que tienen intenciones de formar parte de su gabinete. A caballo del millón de votos que lo depositó en la Casa Gris, el gobernador electo pretende ungir a sus interlocutores de los demás partidos y empujar nuevos liderazgos. Así las cosas, en el pullarismo ya reconocen a la vicegobernadora electa Gisela Scaglia como nueva referente del PRO santafesino.

Pullaro bosqueja su gabinete desde antes del triunfo avasallador del domingo, pero lo guarda bajo siete llaves. A sabiendas que liderará una coalición muy amplia, y con el objetivo de que esa coalición se mantenga en el poder más allá de los cuatro años que gobernará, quiere repartir lugares del organigrama para que todos estén contentos, pero sin meterse en las internas partidarias ajenas. Negociará con quienes considera líderes y ellos serán los que tendrán que arreglar entre sus espacios internos.

Esta última cuestión no es un tema menor en el caso del PRO. Partido en tres, esa interna tuvo episodios fratricidas. Por un lado, el liderazgo del PRO puro es de Federico Angelini, dirigente de confianza de Mauricio Macri, uno de los principales armadores de Patricia Bullrich y socio de Carolina Losada en la fórmula para las PASO que perdió con Pullaro. Otro sector es el del PRO+, referenciado en la concejala rosarina Ana Laura Martínez y donde tiene injerencia el radical Julián Galdeano, armador de la candidatura de Losada. Es decir, dos sectores que jugaron fuerte en contra de Pullaro.

El tercer sector es el PRO Evolución, cuyos referentes son Scaglia y el diputado Gabriel Chumpitaz. Este espacio selló una alianza con Pullaro antes de las legislativas de 2021 y viene apostando fuerte desde ese entonces. Es lógico que de aquí salga el nuevo liderazgo del PRO. La particularidad es que la persona elegida para administrar los espacios que tendrá el macrismo en el futuro gobierno sea Scaglia. Según cuentan, el gobernador electo no quiere pasar por encima de su compañera de fórmula.

Hay una condición: Scaglia debe ser generosa, tanto con su propio espacio -léase Chumpitaz- como con los otros dos sectores del PRO santafesino. “Si no lo es, ahí intervendremos”, avisan en el pullarismo. Obviamente, la exigencia no implica que todos tengan lo mismo, sino que el reparto sea proporcional a los resultados obtenidos por cada sector en las elecciones. Con el socialismo -el otro socio mayoritario de Unidos según Pullaro- aplicará lo mismo. Allí, la referente será Clara García, que será la encargada de negociar con el sector del exgobernador Antonio Bonfatti (que tendrá cinco bancas en Diputados), intendentes, entre otros.

Con informacion de LEtra P.