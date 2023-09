Tucker Carlson cambió dólares en una cueva y relató cómo se paga en restaurantes con “ladrillos” de pesos: “Parece Zimbabue”

En el marco de la previa a las elecciones generales de octubre, el periodista norteamericano, Tucker Carlson, viajó de Estados Unidos a la Argentina para entrevistar en persona a Javier Milei, candidato por La Libertad Avanza. La entrevista pasó por varios temas, que fueron mucho más allá de lo estrictamente económico, pero también resultó interesante la introducción de la nota, en la que Tucker expuso su mirada particular sobre la realidad nacional.

El periodista de Estados Unidos, quien trabajó para Fox News desde 2009 hasta inicios de 2023, le contó a sus más de 10 millones de seguidores de Twitter que Argentina era hace 100 años una de las ciudades más ricas del mundo, pero advirtió que hoy la situación es muy diferente.

Carslon recordó que Argentina cayó en default en el año 2001, hace ya más de 20 años, y aseguró que la hiperinflación ha vuelto al país genuinamente desesperado. “Esto se nota cuando uno va a cenar a un restaurante. La gente paga con ladrillos de pesos argentinos. Parece Weimar (régimen político que surgió en Alemania y existió entre 1918 y 1933) o Zimbabue (tiene la segunda inflación más alta del mundo), pero no lo es. Este es un país desarrollado que ha caído a gran velocidad”, describió.

En su lectura, Tucker Carlson asoció la ventaja de Milei en las PASO a “la frustración que ha crecido en la población, principalmente entre la gente pobre”.

El miércoles, en un anticipo de la entrevista que también hizo vía Twitter, el ex Fox News se había mostrado igualmente crítico con el manejo de la política económica de Argentina.

“Argentina ya no es un país rico. Es una de las naciones más pobres del hemisferio occidental. Casi la mitad de la población aquí vive por debajo de la línea de la pobreza. El pollo para la cena es un lujo”, declaró.

Para Tucker, los líderes argentinos han destruido el país devaluando su moneda nacional. “Carreteras y puentes se caen a pedazos y nadie puede permitirse el lujo de arreglarlos. Las cosas se deshacen”, cuestionó.

Asimismo, el periodista afirmó que en un mes promedio, el peso argentino pierde el 10% de su valor. “En otras palabras, todo el mundo se vuelve un 10% más pobre cada mes al año. No toma mucho tiempo para que empiecen a pasar hambre”, continuó.

Completando su análisis, Tucker advirtió que la moneda de Argentina está tan inflada y sin valor, que ya no se puede utilizar para comprar nada de valor. “Autos, casas, incluso las bicicletas se cotizan en dólares. El problema es que el Gobierno miente sobre eso y a los bancos no se les permite vender dólares y eso lleva a toda la población a la clandestinidad, al mercado negro”, enfatizó.

Antes de la entrevista, mientras tanto, había publicado un video con sus impresiones respecto al día a día del país en el que, entre otros puntos, se destaca su visita a una “cueva” en la que cambia dólares por moneda local. “Es obviamente divertido y a la vez triste”, dijo.

La intervención de Elon Musk

La semana pasada el empresario multimillonario, Elon Musk, mostró su apoyo a Javier Milei en uno de los posteos de Tucker Carlson, pero a las pocas horas decidió borrar su publicación, luego de la respuesta del candidato a presidente.

Ahora Musk volvió a aparecer, en la publicación de Tucker sobre el episodio en el que entrevista al economista libertario. En concreto, publicó: “Goverment overspending, which is the fundamental cause of inflation, has wrecked countless countries”.

En español, el posteo del empresario significa: “El gasto excesivo del gobierno, que es la causa fundamental de la inflación, ha arruinado a innumerables países”. El comentario, claro está, hace referencia a la situación particular de Argentina y se corresponden con los comentarios de Tucker en su introducción sobre la economía del país.

