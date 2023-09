“Mirá lo que festeja”: Yanina Latorre cuestionó a Julieta Díaz por celebrar la devolución del IVA en alimentos

Yanina Latorre cuestionó a Julieta Díaz por celebrar la devolución del IVA en alimentos a trabajadores que cobren hasta $708.000, jubilados y monotributistas. Medida que el Gobierno anunció en los últimos días.

Después de que la actriz estuviera invitada a un programa y apoyara la medida impulsada por el ministro de Economía, Sergio Massa, la panelista se mostró indignada. “Mirá lo que festeja... No sé cómo no le da vergüenza”, escribió en Twitter. Su opinión dividió las aguas en la red social, donde se cruzó con varios usuarios.

“Yani siempre en modo contra una mujer”, “¿Y? No le encuentro nada de malo. No comparto su opinión, pero tampoco voy a agredirla por no pensar como yo. Somos grandes, che jaja”, “Se llama ‘tener empatía’, pedazo de caj..., algo de lo que carecés...”, “21% se festeja, Yanina. Es mucha guita para los que no vivimos del ‘canje’ y pagamos todo, mi ciela”, “Otra que vive una realidad paralela...”, fueron algunas de las reacciones de los internautas.

Con informacion de Todo Noticias.