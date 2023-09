Melconian: Argentina no es productiva porque tiene un "dólar miserable"

El economista y posible ministro de Economía en caso de ser Presidente Patricia Bullrich, Carlos Melconian afirmó este miércoles en el Coloquio Politica, Economía y Real Estate (PE&RE), realizado en Mar del Plata, que Argentina no es productiva porque tiene un "dólar miserable de país miserable" que no lo hace competitivo.

En este sentido ejemplificó que en Recoleta se ven turistas "riéndose de lo que le cuesta en dólares comer en este país, al utilizar el dólar a $750. Eso es miserable. El Buquebús viene lleno y sale vacío para Uruguay. No les da vergüenza eso a los políticos".

Aunque agregó que un tipo de cambio de $350 no está adecuado a la inflación mensual del 10%, y ya queda atrasado. Pero consideró que un dólar de $750 es una "barbaridad". Por eso, consideró que más importante es el atraso que se percibe en el precio de los servicios.

Asi, agregó que la herencia que está dejando este gobierno "es muy mala y el destrozo que hicieron en los últimos 40 días nunca lo vi en ninguna transición".

Milei es "autoritario"

Y agregó: "Hay que decirle a todo el sector que quiere bajar impuestos, que le digan a Massa que pare con este zafarrancho, porque en el último mes ha atrasado la futura reducción de impuestos".

Se autodefinió como un "liberal en serio", y consideró que Javier Milei "es autoritario" y si liberan el tipo de cambio "nos vamos a la hiperinflación".

Por otro lado, dijo que lo central para que el país tenga estabilidad cambiaria es "matar a la inflación", a través de un programa posible conducido por expertos y basado en la bimonetariedad, que es algo que ya se está viendo, donde conviven dólar y peso.

Para acotar que "lo único que salva al peso es la estabilidad".

"Con Massa no alcanza, no alcanza con Melconian, con Cavallo, o con todos los que imagines, porque el dueño de la pelota es la política, porque ir al antisistema es saltar al vacío y hay que tener cuidado con eso, se necesita un programa y trabajo. Ojo, también estoy cansado de lo que se ve hasta ahora y creo que es necesario una oxigenación, pero no hay motosierra en esto", detalló Melconian.

Al respecto, en caso de ser ministro de Economía dijo que su idea es hacer un ministerio de economía unificado, que una infraestructura, Banco Central, Afip, campo y todas las áreas vinculadas.

También en diálogo con iProfesional indicó que viaja a Nueva York a reunirse con banqueros y empresarios para explicarle su plan para Argentina, en caso que resulte vencedor Juntos por el Cambio en las elecciones presidenciales.

* Para www.iprofesional.com