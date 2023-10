El picante regreso de Jorge Rial

Hace unos meses, la vida de Jorge Rial cambió para siempre. Es que sufrió un infarto mientras estaba de vacaciones en Colombia. Pero esto no fue lo único que atravesó en estos meses, ya que también tuvo una fuerte guerra con su hija, Morrena Rial.

Sin embargo, durante el último tiempo, Jorge intentó mantenerse al margen de todo y enfocarse en su salud. Hasta que, finalmente, decidió volver a su trabajo. Primero volvió a la radio, y días atrás anunció que el lunes 2 de octubre regresaría a su programa en C5N.

Al comenzar el programa, Jorge Rial expresó: "Buenas, ¿cómo andan? Extrañaba esta música, extrañaba este estudio, extrañaba a los chicos, los extrañaba a ustedes también". Entonces, compartió: "Bienvenidos a Argenzuela, después de 5 meses, el viernes cumplí 5 meses, pañales tengo que usar".

"Pensaron que no volvía pero volvió", escribieron en el programa, y Jorge comentó: "Si, volví, muchos apostaban a que no volvía, casi ganan, estuvieron así de ganar, decí que me devolvieron, dijeron 'volvé', y acá estoy. En una vuelta que la verdad me emociona, me gusta, este es mi ámbito natural".

