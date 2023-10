María Julia Oliván denunció que discriminaron a su hijo con autismo en un shopping: “No nos dejaron entrar”

María Julia Oliván denunció públicamente que su hijo Antonio, quien presenta condición de autismo, habría sufrido discriminación en un lugar para juegos que se encuentra en un conocido shopping. El hecho ocurrió este miércoles, mientras la madre y el nene de apenas 7 años de edad se disponían a pasar una tarde de juegos, pero no pudieron disfrutar de las atracciones del lugar.

De acuerdo al relato de la periodista, hasta en dos ocasiones, la seguridad del parque no permitió el ingreso del pequeño. “No me gusta hacer este tipo de denuncias, pero realmente es la segunda semana que llevamos a Antonio un miércoles (cuando casi no hay gente) y no nos dejan entrar”, expuso en Twitter donde reúna a más de 200 mil seguidores. Y agregó: “¿La excusa? Llegamos 15 minutos después de que comience el turno porque queremos que esté menos tiempo saltando”.

En medio de la polémica, una respuesta destacó entre el debate abierto en redes. Se trata de otra internauta, cuyo hijo también presenta la misma condición de Antonio: “Perdón y no te ofendas, mi hijo también tiene TEA y siempre lo han tratado superbién ahí. Es al revés, tenés que llegar al horario, esperar que entre la fila de los niños para evitar el lío y que no se ponga nervioso. Entra último y cuando él y vos lo necesiten, se van. ¡Saludos!”.

Fuente: TN