¿Qué espera el mercado y el "círculo rojo" en las elecciones?

Si bien siempre se juega y apuesta bajo incertidumbre, pero no con el nivel con que los inversores enfrentan la primera vuelta electoral de mañana domingo. En las mesas “rezan” y sobre todo en el llamado “círculo rojo” porque ninguno (por no decir Milei) se alce con el triunfo total. Las preferencias son que haya balotaje, sí o sí, por lo menos para que los votantes tengan otra oportunidad de “razonar” el sufragio final el 19 de noviembre. Las cartas ya están echadas, resta solo esperar a la noche del domingo, sin Sofovich claro, dicen los sub-50/60.

Hubo gran cantidad de encuentros a lo largo de los últimos días, sobre todo los tradicionales “Investor Day”, entre los cuales se destacaron el de BCP Securities donde disertaron los economistas invitados Martín Redrado y Carlos Melconian, además del economista jefe del anfitrión, Walter Molano; el de Compass donde vino gente de Ninety One y de Wellington a compartir oportunidades de inversión para la clientela criolla; hasta el “glamoroso” de Latin Securities en Villa La Angostura donde reunió a varios popes del mercado.

También hubo muchos cruces de datos y chismes entre los que se hallaban en la reunión del FMI en Marrakesh. Allí fue muy comentada la última encuesta del BofA-ML entre gestores de fondos globales que mostró que el optimismo que se había ido acumulando constantemente desde la primavera boreal parece haberse revertido ligeramente. Uno de los indicadores clave fue que los administradores de cartera volvieron a trasladar sus asignaciones hacia el efectivo, ya que la exposición mes a mes aumentó de un promedio del 4,9% en septiembre al 5,3% en la última lectura de octubre.

La mitad de los inversores encuestados esperaban un crecimiento más débil de la economía mundial. Al mismo tiempo, el 54% de los inversores creía que era probable que se produjera un repunte a finales de año. Aunque una gran mayoría de inversores todavía espera un aterrizaje económico suave, casi uno de cada tres teme ahora que sea duro. Esto ocurre mientras el sentimiento con respecto a la economía china se ha recuperado ligeramente, habiendo alcanzado su punto más bajo el mes pasado. El 60% de los inversores cree que la Reserva Federal no volverá a subir las tasas de interés. Cuando se les preguntó sobre el mayor riesgo de cola, el 23% citó un deterioro de la situación geopolítica, mientras que el 31% teme que la inflación se mantenga alta y obligue a los bancos centrales a adoptar una postura agresiva.

El caso argentino no escapó a la atención de los presentes en Marrakesh, sobre todo durante las reuniones organizadas por el IIF que venía de publicar los últimos análisis sobre una supuesta dolarización. A esta altura parece que solo Emilio Ocampo, Milei, y Steve Hanke siguen defendiendo la idea, aunque el libertario ya puso reparos a la hora de explicar cómo levanta el cepo.

La gente espera por lo menos que la clase política se contagie del espíritu “Puma”, que hoy se juegan una patriada en París frente a los favoritos All Blacks, en medio de fuertes medidas de seguridad y amenazas terroristas. Un conocido banquero y ex rugbier que viajó a la ciudad luz, por obvias razones, le decía a un colega que la Bolsa se convirtió en una gran casa de cambios con todo el volumen de negocios vinculados a los dólares financieros. También le contaba, con data de la Rosada, que el mercado parecía estar subestimando la caída del PIB, sobre todo la del 2024, que pese al que gane el domingo no será sin dolor ni recesión.

