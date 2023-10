Murió Tabby Brown, famosa modelo de Playboy: tenía 38 años

El mundo de la farándula se encuentra de luto tras conocerse la noticia de la muerte de la modelo de Playboy, Tabby Brown, de 38 años, quien fue encontrada muerta el fin de semana en su hogar de Londres, según lo informó su exmanager sin dar más detalles de la circunstancia de su deceso.

La muerte de la modelo, difundida por el medio inglés The Sun, sorprendió a sus seguidores, quienes se preguntaron desde las redes sociales qué le pudo haber ocurrido. Allí, se pudieron ver mensajes de despedida a Brown por parte de fans así como de músicos y colegas que trabajaron con ella en algún momento.

La cantante NayNay, una de las primeras que realizó una publicación tras la noticia, expresó que todavía estaba “en shock” y no podía creer que su gran amiga se hubiese marchado para siempre. “Eras un ser de luz. Tu interior se correspondía con tu exterior. Eras una belleza”, escribió desde su cuenta de Instagram.



La actriz y bailarina, quien tenía una maestría en Marketing, modeló no solo para Playboy, también para las editoriales de moda Cosmopolitan y ELLE. Apareció en anuncios de Canon, Virgin Atlantic, AX y Lynx, protagonizó The Bachelor en Channel 5 y fue parte de videos musicales de Snoop Dogg, Dizzee Rascal y B.O.B.



En cuanto a su vida amorosa, obtuvo la atención del público cuando estuvo en pareja con los futbolistas Raheem Sterling y Mario Balotelli.

Su romance con Balotelli tuvo características novelescas, tan es así que alguna vez ella admitió que tras siete meses de relación ella lo dejó y él se enojó, ya que no estaba acostumbrado a que una mujer haga eso.

“Realmente me enamoré de Mario, en contra de mi buen juicio. Me dijo que quería que nos estableciésemos y tuviéramos una familia. Luego descubrí que iba a tener un bebé con su ex, había historias constantes sobre él saliendo de fiesta con otras mujeres y todos los mensajes de texto ‘ella es solo una amiga’. Así que lo terminé en noviembre. Mario no podía creerlo y pensó que podría convencerme para que volviera con él”, había dicho a Mirror, en 2013.

“Cuando se dio cuenta de que no había ninguna posibilidad, se lo tomó muy a mal. Pero eso es porque Mario nunca antes había sido abandonado por una mujer. Está acostumbrado a conseguir exactamente lo que quiere”, había asegurado.

Fuente: La Nacion