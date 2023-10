Bono de $94.000 para trabajadores informales: vence el plazo de inscripción en la ANSES

La ANSES recuerda que este martes 31 de octubre vence el plazo para acceder al bono de $94.000 destinado a trabajadores informales. Durante octubre, el organismo previsional liquidó la primera cuota del refuerzo a más de 2,5 millones de beneficiarios y recibirán el último tramo de $47.000 en noviembre. En cambio, quiénes se anotaron después del día 10, recibirán las dos cuotas juntas.

El nuevo “IFE” de $94.000 está destinado a empleados no registrados de entre 18 y 64 años, que no cuentan con ingresos registrados ni perciben ningún tipo de asistencia económica del Estado y se puede tramitar hasta este martes de 14:00 a 22:00 a través de la página web o de la aplicación Mi ANSES.

Paso a paso, cómo inscribirse en ANSES para cobrar el bono de $94.000

La inscripción para acceder al refuerzo para trabajadores no registrados se podrá realizar exclusivamente a través de la web de la ANSES hasta este martes 31 de octubre.

Indicar CUIL y Clave de la Seguridad Social y hacer clic en Refuerzo para trabajadores informales;

Completar el formulario con datos personales y CBU. No se puede ingresar cuentas de billeteras virtuales o CVU para acceder al refuerzo.

El organismo previsional recuerda que la solicitud del nuevo IFE se podrá realizar hasta este 31 de octubre de 14:00 a 22:00.

Nuevo IFE ANSES: cuándo se cobra la segunda cuota del bono de $94.000

Las personas que cobraron la primera cuota de $47.000 en octubre, se les depositará de forma automática en su cuenta bancaria el último tramo del refuerzo, de acuerdo al calendario de pagos que informará en los próximos días la ANSES.

En tanto, aquellos que se inscribieron después del 10 de octubre recibirán un pago único de $94.000, es decir, el bono completo. El dinero se depositará en la CBU declarada, según la terminación de DNI.

Todos los requisitos para acceder al nuevo IFE de $94.000

Según el organismo dirigido por Fernanda Raverta, podrán percibir el nuevo IFE quiénes cumplan con las condiciones:

Tener entre 18 y 64 años (al 30/09/2023).

Contar con al menos dos años de residencia permanente en la Argentina.

Ser titular de una cuenta bancaria y contar con CBU.

No contar con ingresos registrados, es decir, no tener trabajo formal ni ser contribuyente del Monotributo, autónomo o trabajador de casas particulares.

No ser titular de AUH, AUE, Asignaciones familiares, Potenciar Trabajo o Becas Progresar;

No ser jubilado o pensionado;

No contar con cobertura de salud;

No tener consumos acumulados con tarjeta de crédito iguales o mayores a $120.000 (sumados entre junio y julio 2023).

No tener consumos con tarjeta de débito y/o billeteras virtuales iguales o mayores a $90.000 en los meses de junio y julio 2023.

No tener acreditaciones iguales o mayores a $90.000 en cuentas bancarias o billeteras virtuales en los meses de junio y julio 2023.

No haber operado activos financieros ni moneda extranjera en los últimos 6 meses.

No tener plazos fijos durante el período de junio o julio de 2023.

No tener registrados a tu nombre inmuebles, aeronaves o embarcaciones.

No tener registrados a tu nombre automóviles de menos de 10 años de antigüedad (no aplica a motocicletas).

Con informacion de Todo Noticias.