Tini Stoessel es una de las cantantes más importantes de la Argentina. Luego de su separación con Rodrigo De Paul, la cantante desapareció del foco de los medios y se dedicó de lleno a su música. En una entrevista, la artista habló sobre su salud mental.

Tini Stoessel rompió el silencio y habló sobre cómo estuvo su salud mental en este año

La artista está de gira en Estados Unidos y realizó algunas entrevista. En diálogo con Telemundo, la cantante dijo: "Este año toqué fondo con muchos aspectos de mi vida". "Cuando yo decido hacer la gira por España y la de Estados Unidos, también decido suspender un montón de cosas", siguió la actriz.

"Necesitaba salir del poso en el que estaba viviendo. Cuando me doy cuenta de que claramente no estaba bien, le puse nombre a lo que me estaba pasando, hubo profesionales ayudándome", agregó Tini. "Sigo en sanación, pero poder convertirlo en música...", explicó la cantante.

"Y hoy escuchar canciones y ver en cada canción cada capítulo de lo que estoy contando... Cosas de hace mucho tiempo, cosas de hace no tanto tiempo. Saber que mucha gente lo va a escuchar y va a entender de lo que estoy hablando, creo que va a ser muy especial", explicó sobre como la música la salvó.

El entrevistador le consultó: "¿Tiene nombre lo que te pasó?". Tini Stoessel se animó a compartir: "Pasé por una etapa de depresión, ansiedad, ataques de pánico... Todo ese proceso la verdad difícil, pero también cuando le puse nombre a lo que me estaba pasando, entendí qué era lo que me estaba pasando y empecé a poder verbalizar las cosas".

Fuente: caras.perfil.com