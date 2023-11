¿Se le puede creer?: Massa aseguró que Cristina Kirchner “no se va a meter” en su gobierno

Sergio Massa, el candidato presidencial de Unión por la Patria, aseguró que, si gana las elecciones, la vicepresidenta Cristina Kirchner “no se va a meter en nada” y dejará “la función pública”.

“Cristina deja la función pública, deja de ser vicepresidenta y no va a tener cargo público. No se va a meter en nada, como no se metió este año en mi trabajo en el ministerio”, indicó este domingo el actual ministro de Economía en diálogo con La Nación.

Consultado sobre la causa judicial Vialidad, en la que Cristina Kirchner fue condenada, Massa afirmó que no pone las manos en el fuego “por nadie”.

“Yo no tengo la responsabilidad de poner las manos en el fuego por nadie y no las pongo por nadie. Tampoco creo en los que se arrogan la facultad de un juez de decir que alguien cometió un delito, antes de tiempo, usando el poder de influencia de un medio o una banca. Hay que dejar que la Justicia condene o exonere. La misma tranquilidad tiene que tener en -la causa de los- parques eólicos Macri”, detalló.

Además, Massa dio su mirada sobre el comunicado que dio el canciller Santiago Cafiero sobre el ataque de Hamas, y dijo que fue “horrible”. “Tengo una mirada distinta en política exterior. En el debate, yo planteé poner desde el 10 de diciembre a Hamas como organización terrorista, ninguno de los otros candidatos se expresó”. “Fui el primero en condenar el atentado terrorista de Hamas, el primero en ir al acto de la Daia”, completó.

QUÉ DIJO MASSA DEL CEPO

Sergio Massa explicó que, si asume a la presidencia, busca levantar el cepo que restringe la compra de dólares, pero que será a fines de 2024: “El cepo lo vamos a levantar cuando termine el ejercicio 2024 y tengamos la suficiente cantidad de reserva de dólares como para que el flujo de comercio sea libre y no tengamos estrés frente a las reservas”.



En este sentido, dijo que “el año que viene es un año bueno en términos de que las exportaciones pueden ser muy buenas, pero además hay bajo nivel de vencimiento de deuda. Sólo 5 mil millones del FMI y la deuda con bonistas privados no representa lo que hay que pagar en 2025″.

QUÉ DIJO DEL FMI

“A fin de mes el FMI comienza la investigación sobre fugas de capitales del préstamo Stan-by a la Argentina de 2018. Mandará una comisión a la Argentina que hará una revisión sobre el 66% que según la AGN, que es un órgano que lidera la oposición con el radicalismo, no se usó para financiar hospitales ni escuelas sino para financiar el pago a fondos de inversiones”, sostuvo en la entrevista con Luis Majul.

También, como Massa negoció con el organismo durante su cargo, contó los desafíos que debió afrontar. Se focalizó en el daño que generó la sequía: “Se esperaban 100 mil millones de exportación y hubo 79 mil millones”.

“La sequía representaba, en términos de tamaño, el 50% de las exportaciones agrícolas, ya que el complejo agro-soja es el motor mas fuerte de las exportaciones. Argentina, que tiene un programa con el FMI, este año tenía 12.360 millones de dólares de vencimientos de la deuda que tomó Macri, que es el que el FMI va a investigar ahora”, concluyó.

Con información de La Voz