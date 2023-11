Qué dijo Roger Waters sobre los hoteles argentinos que no lo quisieron alojar

Roger Waters llegó a la Argentina envuelto en un clima de polémicas, al igual que en muchas ciudades de su actual gira mundial "This is not a drill".

A la virtual declaración de "persona non grata" por parte de los hoteles Faena y Alvear, luego se sumó un pedido de suspensión del show por parte de la DAIA y hasta un comunicado de una jueza federal prohibiendole que haga comentarios antisemitas en el show.

Todo debido a su histórica postura pro-Palestina y en contra de las acciones de Israel en la zona, que se acentuó tras el reciente atentado terrorista de Hamás.

Sobre el rechazo de los hoteles para alojarlo, afirmó en su primer show en el Monumental: "La razón por la cual no dejan que me quede en los hoteles en Buenos Aires es porque yo creo en los derechos humanos. ¡Creo en eso y siempre lo hice! Mi madre me enseñó sobre los derechos humanos cuando era muy chico y nunca lo olvidé. Así que aquí el tema de fondo son los derechos humanos.

"Y esto quizás sea algo controvertido: si nosotros logramos convencer a los que tienen el poder que insistan en la igualdad de derechos humanos para todos nuestros hermanos y hermanas, sin importar su etnia, religión ni nacionalidad, del río Jordán al Mediterráneo, entonces no habrá más matanzas y eso sería algo muy bueno", agregó.

La gran polémica

Cuando ocurrió el ataque de Hamás, Roger Waters no sólo reclamó que Israel detenga los ataques a la Franja de Gaza y lo que señala como "el genocidio palestino", sino que también puso en duda la veracidad del ataque terrorista en la frontera, lo cual despertó la reacción de diferentes entidades judías que acusaron al artista de ser “un recalcitrante antisemita”.

El músico se preguntó: “¿Cómo demonios no podían saber los israelíes que esto iba a ocurrir? Quiero decir, ¿cómo el ejército israelí no escuchó en esos diez u once campos los estallidos cuando se produjo el ataque? Tampoco entiendo cómo se enteraron tan tarde de que esos grupos estaban cruzando la frontera. Hay algo muy sospechoso en todo esto”.

La respuesta fue contundente por parte de la colectividad judía en Argentina, pero también en otros países. Inmediatamente, los hoteles Hyatt Centric y el Regency de Montevideo, el Faena y el Alvear de Buenos Aires y el Four Seasons de Bogotá, cancelaron sus reservas, lo que provocó un verdadero estrago en la organización de la gira.

"Yo sé bien lo que siento en el corazón y no he tenido un solo pensamiento antisemita en toda mi vida. Lo que condeno es lo que hace el gobierno israelí y lo seguiré haciendo porque estuvo mal desde el comienzo", se defendió Waters.

"¡Detengan el genocidio ahora! Lo más fácil es señalarme como antisemita porque no tienen un argumento sólido desde el lado israelí en esta cuestión", apuntó.

Y continuó: "Tratan de silenciarme porque creo en los derechos humanos y hablo abiertamente del genocidio del pueblo palestino y voy a seguir haciéndolo porque se está cometiendo ahora y todos los días en la Franja de Gaza y en Cisjordania y en todos los territorios ocupados y debe detenerse".

Fuente: Cadena 3