Scaloni está desgastado: motivos, rumores y un futuro incierto en la Selección Argentina

None

Las declaraciones de Lionel Scaloni en la conferencia de prensa posterior al triunfo histórico de la Selección Argentina contra Brasil en el Maracaná cayeron como un balde de agua helada. No es para menos, el DT más exitoso de la historia de la Albiceleste puso en duda su continuidad en el cargo.

A raíz de la llamativa confesión del entrenador campeón del mundo, distintos rumores lo vieron involucrado en una voraz batalla periodística por intentar adivinar qué es lo que había producido el desgaste que mencionó Scaloni ante los medios de comunicación.

Estas versiones incluyeron un presunto roce con Claudio “Chiqui” Tapia, presidente de la AFA, debido al incumplimiento de los premios prometidos por haber ganado el Mundial de Qatar. No obstante, el propio entrenador aclaró que “está todo bien” con el mandatario antes de subirse al avión.

De todas formas, en este nuevo video para el canal de Bolavip en YouTube, vamos a fondo con los motivos por los cuales Scaloni no pudo asegurar su permanencia en el seleccionado tras haber vencido a Brasil en su propia casa.

Hasta cuándo es el contrato de Scaloni con la Selección

Las declaraciones de Scaloni sorprendieron por distintos motivos. Uno de ellos es por la cercanía a la Copa América que se llevará a cabo en Estados Unidos el año próximo, torneo que está incluido en el período por el cual el DT decidió firmar su último contrato con la Albiceleste.

“Me enorgullece contarles que hemos arreglado la continuidad de Lionel Scaloni como DT de Argentina hasta el mundial de 2026. Seguimos apostando al proyecto integral de selecciones. Hay Scaloneta para rato!!”, fue el posteo que realizó Claudio Tapia a pocas semanas del inicio del Mundial de Qatar para confirmar la permanencia del entrenador nacido en Pujato.

Si bien Scaloni firmó por poco más de cuatro años, en una de sus últimas conferencias de prensa dio indicios de lo que iban a ser sus palabras post-triunfo contra Brasil.

“No sé si voy a estar, te aseguro que no se sabe. Con Messi no hablo de eso. El fútbol es muy cambiante. Ante una eventual clasificación al próximo Mundial, todos quisiéramos que esté ahí, pero pensar o hablar de eso no sería prudente”, aseguró el entrenador semanas atrás.

La visión de Scaloni es clara: paso a paso, partido a partido y período a período. Ahora llegará el turno de descansar y recuperar energías para el año que viene. Será allí cuando Lionel se siente a charlar con los dirigentes de AFA para comunicarle su última decisión.

Fuente: bolavip