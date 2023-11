Lali Espósito es una de las artistas más importantes de Argentina y siempre expone sus pensamientos sobre la sociedad y política del país. La cantante se pronunció en varias ocasiones en contra de Javier Milei, presidente electo de la Nación. Ahora, la actriz desmintió algunos rumores.

Lali Espósito desmiente rumores luego de pronunciarse en contra de Javier Milei

En las PASO con la victoria del libertario por amplia diferencia, la actriz publicó un tweet: “Qué peligroso, qué triste”. Esto causó mucha polémica en las redes sociales por las respuestas que recibió, entonces la cantante escribió un comunicado: "No me pone para nada mal que me ‘bardeen’ por considerar peligroso y triste que haya gente que vote a un anti-derecho".

Desde ese momento, Lali Espósito se pronunció en contra de Javier Milei cada vez que puede. El libertario resultó ser el presidente electo y sus votantes fueron a buscar a la cantante. "Para cuándo te vas?", le comentó un usuario en una publicación de Instagram de la cantante.

Lali Espósito lejos de quedarse callada le respondió: "Ahora a laburar a Uruguay! Pero vuelvo mañana a casa como siempre... Guarda con las fake news que te comes. Hay un montón! Un beso facu que andes bien", junto a corazones blancos y una bandera Argentina.

Fuente: caras.perfil.com