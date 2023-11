Morena Rial consiguió el trabajo de sus sueños, pero renunció y su situación económica empeora

Morena Rial continúa con dificultades económicas, sobre todo después del terrible robo que sufrió en su casa de Córdoba. Además le cerraron la cuenta de Instagram que utilizaba para trabajar y el caos la volvió a invadir. Pese a la indiferencia de su padre, cuenta con el apoyo absoluto de Luis Ventura, que está preocupado por ella. En una nota con Yuyito González para su programa de Ciudad Magazine, reveló que le consiguió el empleo que tanto soñaba, aunque ella finalmente renunció.

“Ella quería ser fotógrafa y le ofrecí que fuera a la revista Paparazzi. Después le ofrecí el departamento de fotografía del Diario Crónica, donde estaba mi hermano Carlos. ‘Andá que él te va a formar’, le dije. Arrancó y después finalmente no quiso. No sé si no quiso o no la dejaron… Ya es un tema que me escapa”, lanzó el periodista.

Morena se había encariñado con esa profesión en su adolescencia, cuando acompañaba a Jorge Rial al piso de Intrusos (América) y a diferentes eventos. La farándula siempre fue lo suyo, y de hecho varios famosos asistieron a su fiesta de 15, la que le organizó Mariana Antoniale.

Con informacion de Todo Noticias.