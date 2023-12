Viotti renunció como concejal y lo espera la intendencia de Rafaela

Presidida por el concejal Martín Racca en su rol de vicepresidente 1° del Concejo, la sesión de este jueves quedará grabada para siempre en la memoria del intendente recientemente electo, ya que fue aprobado el proyecto de Resolución a través del cual se “acepta la renuncia del concejal Leonardo Gastón Viotti, electo en fecha 14 de noviembre de 2021, a partir del 07 de diciembre de 2023”. Fue el único proyecto aprobado en la mañana, y antes de ser votado, todos expresaron su sentir.

Con su voz quebrada de emoción, comenzó la concejal Sagardoy, fiel compañera durante los seis años que Viotti fue concejal: “La verdad no es fácil despedir a un compañero y amigo con quien vengo recorriendo este camino. Creo que con Leo hicimos una gran dupla, con nuestras virtudes y defectos logramos que la ciudadanía de Rafaela ponga su voto de confianza allá por 2017 cuando nos presentamos como concejales. Que Leo haya sido elegido intendente para nosotros es un orgullo y va a contar con el apoyo incondicional de todo el bloque de Juntos por el Cambio. Es también una responsabilidad sabiendo todo lo que viene, pero ahí vamos a estar, trabajando para los rafaelinos que creyeron que era hora de un cambio. Sé que lo vas a lograr Leo y vamos a estar acompañándote en todo lo que necesites”.

El concejal Lisandro Mársico por su parte, le deseó lo mejor: “Siempre entendimos tus palabras cuando decías que, si te va bien a vos y a nosotros en la gestión, le va a ir bien a Rafaela, algo muy importante por la coyuntura que a nivel nacional y provincial estamos atravesando”.

En tanto, el concejal oficialista Juan Senn expresó: “Realmente Leo fue un digno adversario de Luis (Castellano). La ciudad te eligió, es una gran responsabilidad, y de nuestro bloque van a contar con todo el apoyo para aquello que consideremos sea positivo y próspero para la ciudad. También vamos a marcar los errores y diferencias, entendiendo que no va a ser fácil el comienzo, que va a haber una etapa de acompañamiento de todo el Concejo, pero teniendo presente, ante todo, que lo primero es la ciudad. He visto tu crecimiento, te felicito por eso y deseo el mejor de los éxitos por tu bien y el de la ciudad”. Su par Valeria Soltermam también le deseó de manera sincera una muy buena gestión, y recalcó la trayectoria del intendente saliente caracterizado por ser ordenado, respetuoso y conciliador, esperando que pueda seguir trabajando en esa línea por el bien de los rafaelinos.

Del bloque Juntos por el Cambio, el concejal Mondino expresó: “Leo tuvo la capacidad de liderar un espacio siendo muy joven y en lo personal me tocó competir con él, nada más ni nada menos. Me llena de orgullo haber sido parte de lo que había que hacer para cuidar los votos. Creo que salió bien, y que la renovación de los dirigentes, sobre todo en los estamentos públicos es saludable. Vamos a tener que cambiar el saludo de “Leito” por Sr. Intendente, como corresponde. Felicito a todo el equipo que trabajó con vos y te deseo éxitos, porque suerte tienen los que van al azar, pero éxito los que se preparan. Adelante, porque si te va bien, le va a ir bien a todos los rafaelinos”.

El concejal Miguel Destéfanis, emocionado, contó que lo conoció a “Leo” desde muy chiquito, cuando iba a su casa a jugar con sus hijos. Pasados los años se reencontraron, e invitado por el ya joven político, Miguel llegó a formar parte de la lista de concejales de Cambiemos en el año 2017. “Hoy es un orgullo grande estar despidiéndote acá como concejal, como amigo y como intendente. No van a ser momentos fáciles, pero al final del mandato vas a estar orgulloso de haber intentado hacer lo posible y seguramente vas a dejar a Rafaela un poquito mejor de lo que está ahora. La mejor de las suertes”.

Antes de hablar el intendente electo, también dijo unas palabras el vicepresidente 1°, Martín Racca: “Me atrevo a concentrarme en el desafío futuro. Sos joven, con varios años de experiencia en el cuerpo legislativo. Te toca un diagnóstico un poco difícil tanto en lo provincial como en lo nacional, pero habrá que afrontarlo; como digo siempre, no se puede vivir sin problemas, la clave está en atravesarlos. Te doy todas las fuerzas, porque si a vos te va bien, le va a ir bien a la ciudad. Ese es el norte de los gestores políticos, cuando entendemos que trabajamos para el bien común. Nuestro bloque a partir de la semana pasada pasó a ser oposición y será desde la política; no vamos a meternos en cuestiones personales con descalificaciones o adjetivos dolorosos, y si en alguna oportunidad sucede, lo tendremos que arreglar. Éxitos Leo”.

Llegó el turno del intendente electo, quien escuchó cada palabra con emoción y respeto, y dijo conmovido: “Me siento agradecido ante todo a la sociedad, a esta institución, a mi familia y a la vida. Desde chico me gustaba participar, estar en contacto con la gente”. Contó también cómo personas como Miguel Destéfanis, Alejandra Sagardoy y Germán Bottero, entre otros, fueron claves en su crecimiento personal y político. “Hemos pasado por distintas etapas, pero llevo la mitad de mi vida preparándome para esto, para dar lo mejor de mí. Soy un agradecido porque la gente me dio la posibilidad de trabajar de lo que amo, por eso lo devuelvo con pasión. Estos seis años en el Concejo fueron de mucho crecimiento, y me permitieron compartir el camino con gente muy buena. Más allá de las diferencias, creo que la única grieta que existe es la de la buena y la mala gente. Por lo demás nos sentamos, cada uno desde su posición puede discutir lo que sea necesario, y nos pondremos o no de acuerdo. Fui creciendo con aciertos y desaciertos, y llegamos a este lugar juntos, con certezas y equivocaciones. Voy a dar lo mejor de mí por la ciudad como lo hice en este Concejo, y me voy a equivocar sin duda; no se equivoca el que no hace, pero vamos a aprender de esas equivocaciones, a corregir y a dar lo mejor. Voy a escuchar a todos, no siempre vamos a estar de acuerdo, pero hasta a los concejales que ahora van a ser oposición los voy a respetar, a escuchar, y trataré de aprender con lo que me marquen porque eso nos va a permitir mejorar. Traté de armar un equipo representativo de la ciudad, pero va a haber gente que va a venir de distintos lados a sumar. Busqué personas que sientan a su ciudad, que estén preparadas y que tengan ganas de ponerse el saco de lo público que no es fácil, pero entre todos vamos a dar lo mejor. MI idea es que podamos trabajar con este Concejo como si fuera parte también del Ejecutivo, sumando cada uno desde el lugar que le toque. Nadie se salva solo, tenemos que tirar para adelante, y en eso voy a necesitar a los que quedan y a los que vienen. Lo importante es la ciudad, la gente, es cambiar su realidad todos los días, para eso nos eligen, estamos, y nos pagan el sueldo. Tenemos que hacer con mucho honor ese trabajo que la gente nos designa”.

Luego de agradecer nuevamente al Concejo por su apoyo, a la ciudad de Rafaela y a su familia, los presentes aplaudieron y varios se acercaron a darle un sentido abrazo, dándose así por finalizada la sesión.

Con información de La Opinión