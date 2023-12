Carlos Bilardo se reencontró con los campeones del mundo de 1986

None

Luego de bastante tiempo sin aparecer en público, Carlos Bilardo se reunió con Ricardo Giusti, Oscar Ruggeri y Jorge Burruchaga, quien compartió una imagen este jueves vía su cuenta oficial de Instagram.

El Doctor, quien se encuentra en un delicado estado de salud, recibió la visita de tres campeones del mundo con la Selección en México 1986. Así lo hizo reconocer al público Burruchaga, quien dejó una breve descripción en la imagen: “Lindo volver a verte, Carlos".

Fiel a sus costumbres, el Narigón no abrazó a sus ex deportistas y se demostró con una tímida sonrisa en la foto. Estas son actitudes que siempre categorizaron al ex técnico argentino.

Inclusive, el autor del gol del título ante Alemania Federal agregó la foto a su perfil en primera plana y comentó: "Que linda tarde pasamos con vos Carlos. Recordando grandes momentos que vivimos juntos".

Sin dudas, este reencuentro es emocionante para los implicados y para todos los futboleros del país. El fútbol argentino completa su corazón con cada aparición notoria de Bilardo.

Fuente: 442