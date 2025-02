El conmovedor posteo que le dedicó Rafa Nadal a Schwartzman tras su retiro del tenis

Luego de una larga trayectoria, Diego Schwartzman le dijo adiós de forma definitiva al mundo del tenis. El argentino disputó del ATP 250 Argentina Open y perdió 6-2 y 6-2 ante el español Pedro Martínez en su último encuentro como tenista profesional.

A pesar de las lagrimas, el Peque siempre será recordado en este deporte, tanto por sus fanáticos como por otros colegas de rubro, tal como el español Rafael Nadal, quien le dedicó un sentido mensaje.

En su cuenta oficial de X, ex Twitter, el múltiple campeón de Grand Slams posteó una foto con Schwartzman y comentó: "¡Enhorabuena @dieschwartzman por tu gran carrera! Has sido un gran ejemplo de lucha y superación y me alegra que hayamos compartido tantos momentos en el circuito ¡Disfruta de tu próxima etapa!".

Cabe destacar que Nadal también se retiro del tenis hace algunas semanas, por lo que ambos seguirán compartiendo escenario fuera del deporte.

Fuente: 442