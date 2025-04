Ricardo La Volpe sorprendió y podría volver a dirigir en el fútbol argentino después de 14 años

Gimansia y Esgrima de La Plata viene haciendo una campaña que no le agrada para nada a sus hinchas. Fuera de todas las competiciones internaciones y estando en los últimos puestos del Torneo Apertura, el Lobo aún no encuentra el rumbo.

Uno de los principales apuntados por esta mala racha es el entrenador Diego Flores, quien hasta ahora solo ganó dos partidos, empató cuatro y perdió los otros cuatro.

En ese sentido, el director técnico argentino de 73 años Ricardo La Volpe, que no dirige en el país desde el 2011, se postuló para dirigir a los oriundos de La Plata y sorprendió por completo.

En diálogo con Al Aire, un canal de YouTube, el entrenador afirmó que conoce el presente de la institución y expresó: "Es un gran equipo. Si mañana me llaman, me siento a hablar".

Cabe destacar que el ex futbolista y ex entrenador de Boca, Vélez y Banfield, tuvo su última experiencia como director técnico en el Toluca de México, allá por el 2019. Desde ese entonces, el ex arquero de San Lorenzo no volvió a pisar una cancha de fútbol.

Fuente: 442