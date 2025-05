Plazo fijo en bancos versus dinero en cuenta en billeteras virtuales: dónde conviene invertir en mayo

La renta ofrecida por los plazos fijos tradicionales de los bancos se está "acomodando" a la nueva coyuntura, más allá que, en la actualidad, las entidades financieras están pagando un mejor interés que lo ofrecido por las billeteras digitales, como Mercado Pago, en sus cuentas remuneradas.

En concreto, el Banco Nación (BNA) ahora volvió a bajar la tasa nominal anual (TNA) que ofrece en el plazo fijo minorista hasta el 33,5% para depósitos realizados por personas físicas en los canales electrónicos. Es decir, 1,5 punto porcentual menos que lo que pagaba la semana pasada.

Esto significa que, desde el levantamiento del cepo cambiario el pasado lunes 14 de abril, ya retrocedió 3,5 puntos porcentuales, ya que en ese momento llegó a proponer 37% de TNA para las colocaciones minoristas.

Así, con esta nueva tasa de 33,5%, equivale a tener una renta de 2,75% cada 30 días, que es el tiempo de encaje mínimo requerido por el sistema financiero.

En tanto, para el plazo fijo constituido de forma presencial en sucursales, el interés es de 25,5% de TNA. En este caso, la ganancia mensual es de 2,1%.

En ambos casos, la tasa de una colocación bancaria se ubica por debajo de la inflación mensual, que en marzo pasado fue de 3,7% y que en abril podría rondar el mismo nivel.

Y en el resto de los bancos líderes, la tasa anual pagada ronda entre 29% a 32%. En especial, en el máximo de este rango se ubica el Provincia (BAPRO), seguido por el BBVA (31,5%), y con 31% se ubican el Santander y Galicia.

En tanto, en entidades más chicas, como Meridian, Mariva, Banco del Sol o Reba, que requieren captar fondos con mayor agresividad para brindar préstamos, ofrecen hasta 36% de TNA.

Lo "positivo" para el plazo fijo tradicional es que estas inversiones en pesos le ganan al rendimiento otorgado por el dólar financiero y el blue, que, tras la liberación del cepo cambiario, cayeron casi 10% de precio en todo abril.

Billeteras pagan menos que los bancos en plazo fijo

Este reacomodamiento en el sistema bancario tras la liberación del cepo cambiario, donde los distintos bancos movieron la tasa de interés en pesos para no desalentar las colocaciones en esta moneda y poder así seguir captando billetes nacionales para ofrecer créditos, dejaron atrás a los rendimientos propuestos por las billeteras virtuales.

Es que hoy, por ejemplo, Mercado Pago y Personal Pay, entre otras, pagan una tasa nominal anual (TNA) de sus cuentas remuneradas en torno al 28,3%. Es decir, alrededor de 3 puntos porcentuales menos que los bancos líderes por las colocaciones.

Por ende, si los clientes de estas billeteras dejaran durante 30 días seguidos sus fondos sin retirar, como si fuese un plazo fijo tradicional, obtendrían una ganancia de 2,35% mensual.

En concreto, si se hace una colocación bancaria por $1.000.000 en el BNA, se obtendrá en 30 días alrededor de $1.027.534.

En cambio, en una billetera, con el mismo monto inicial, se generaría en el mismo lapso cerca de 1.023.524 pesos.

Por ende, en 30 días, la mejor tasa entre los bancos líderes ofrece 17% más que las billeteras, o sea, unos $4.010 adicionales por mes.

Por qué billeteras pagan menos que plazo fijo

Respecto a por qué ocurre esta diferencia entre la tasa de interés menor ofrecida por las billeteras frente a la que pagan hoy los plazos fijos bancarios, existen diversos argumentos esgrimidos por los analistas consultados por iProfesional.

Por un lado, las billeteras colocan los pesos de los usuarios en fondos comunes de inversión (FCI) money market, que permiten retirar a diario a este dinero y que invierten ese capital en diversos plazos fijos bancarios y cauciones.

"Las tasas de plazo fijo subieron respecto al 29% anual que estaban dando hace dos meses, y tiene toda la lógica, por la suba de la demanda de créditos y por la necesidad de fondeo. De hecho, ahora influye más en la suba de tasas el dato más alto de inflación del mes pasado, debido a que la renta de los depósitos queda en negativo", detalla una fuente de un banco líder a este medio.

Por el lado de las billeteras virtuales, este directivo bancario suma: "La estrategia histórica que tienen las fintech es que no necesitan pagar mejores tasas. La gente no mira las tasas en las billeteras, sino que le rindan algo de dinero adicional, sin tener que hacer ningún paso. O sea, los usuarios no están atentos a cuánto les rinde, sino a la simplicidad de dejar el dinero y obtener un plus solo por eso. Por lo tanto, las billeteras, tradicionalmente, no están ajustando las tasas, no les conviene".

* Para www.iprofesional.com