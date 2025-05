Quién es Ana Rivera, la novia de Renata Repetto con la que vive en España

Renata Repetto vive en la actualidad una intensa historia de amor europeo con Ana Rivera, una joven con la que se mudó a Barcelona, España en el mes de junio de 2022. En aquella oportunidad la noticia de su convivencia fue furor en los medios argentinos, al punto de que las miradas giraron también hacia sus padres, Florencia Raggi y Nicolás Repetto.

A finales del 2024, Florencia Raggi otorgó una entrevista en la que reveló lo difícil que fue para ella aceptar que su hija se había enamorado de una mujer. “No fue tan sencillo como yo me imaginaba. Pensé que lo iba a tomar con más naturalidad. Igual, asimilarlo me llevó media hora, no es que después tuve que hacer un proceso de adaptación. Para nada. Pude por suerte valorar su valentía en querer experimentar lo que ella sentía que tenía que experimentar, valorar que, a quién elegía -más allá de su sexo-, era una buena persona y que era algo sincero", comentó.

En este sentido, muchos se preguntan quién es Ana Rivera y a qué se dedica la joven que conquistó el corazón de Renata Repetto, la hija de Florencia Raggi con el famoso presentador argentino, Nicolás Repetto.

Quién es Ana Rivera, la novia de Renata Repetto

Ana tiene 26 años, es una talentosa modelo, diseñadora y fotógrafa nacida en Buenos Aires el 18 de marzo de 1998. Con 26 años, se destaca en redes sociales bajo el seudónimo Ana Rivera. Además de participar en campañas publicitarias para diversas marcas, ha incursionado en el diseño de vestimenta colaborando con artistas de la escena musical, como Khea, y ha realizado sesiones fotográficas para figuras como Lit Killah.

Como modelo, trabajó con marcas como Arturo Fuego y forma parte de la agencia Hello Crudo. También gestiona un proyecto personal, R99, una plataforma digital donde comparte su portafolio fotográfico.

ANA RIVERA, LA NOVIA DE RENATA REPETTO

Sobre su historia de amor y cómo es el vínculo que tienen, la misma Renata Repetto habló al respecto y dijo: "Tenemos un vínculo muy profundo y me entiende mucho. Juntas estamos viviendo la experiencia de instalarse en el exterior, nos acompañamos en los miedos y también en las satisfacciones". En esta misma línea, trascendió que se conocieron por amigos en común: "Todo empezó en esa fiesta. Empezamos siendo amigas y nos enamoramos. Estamos conviviendo ya".

Con 26 años, y una carrera fotógrafica prometedora, Ana Rivera es la chica que conquistó el corazón de Renata Repetto. Viven en Barcelona, España desde hace casi tres años y sostienen una relación muy sólida, vínculo que Florencia Raggi y Nicolás Repetto, respetan y admiran.

Fuente: Caras