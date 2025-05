Scaglia: "La Argentina no va a salir adelante sin las provincias"

La vicegobernadora de la provincia de Santa Fe Gisela Scaglia participó, este lunes, del acto de promesa de lealtad a la Constitución Nacional que protagonizaron unos 3000 estudiantes de la ciudad de Santa Fe y de los departamentos Las Colonias y San Justo.

Presidida por el gobernador Maximiliano Pullaro, la ceremonia, que se desarrolló frente al Museo de la Constitución, en el sur de esta capital, estuvo atravesada desde los discursos por la inminente reforma de la carta magna provincial, que se pondrá en marcha el 14 de julio.

"Creo que en este momento donde tenemos que ser más ciudadanos que nunca, es muy importante que le inculquemos a los chicos y a las nuevas generaciones la importancia de respetar la República, que básicamente es lo que contiene nuestra Constitución nacional", reflexionó la presidenta del Senado provincial en diálogo con la prensa, un día antes del encuentro que tendrán autoridades de Santa Fe y Entre Ríos en la ciudad de Paraná, para abordar temas comunes en la agenda de ambos territorios. A la reunión se podría sumar el mandatario bonaerense Axel Kicillof.

- Hablando del tema de la República y el federalismo, mañana va a haber una reunión importante en Entre Ríos donde se va a hablar de recursos.

- Van a haber varios temas, es una reunión importante que está en manos del gobernador (Rogelio) Frigerio, pero con esta mirada federal, de decirle a la Argentina que las provincias podemos discutir nuestra propia agenda; que tenemos temas para pensar y que estamos dispuestos a reflotar también una parte que fue importante y quedó en la nada, que es este Pacto de Mayo, con esta voluntad de comprometernos a que la Argentina salga adelante. Y la Argentina no va a salir adelante sin las provincias y creo que hay algo muy importante mañana que se va a debatir.

- ¿Se puede anticipar una estrategia para que las provincias reclamen a la Nación por temas como retenciones y deuda?

- Sostener el reclamo, ir a la Justicia y sobre todas las cosas creo que es plantear esta mirada federal. Nosotros entendemos que las retenciones no van más, que hoy en el esquema de cómo está el campo hay buenos rindes, pero no hay ganancias o son muy poquitas. Hay que pensar en la nueva cosecha, en todo lo que hoy el gobierno está hablando de incorporación de maquinaria agrícola usada: nos parece que eso está mal, sobre todo para una industria como la nuestra que el 50% está acá en Santa Fe.

Hay un tema que creo que tenemos que plantear entre todos y tiene que ver con la apertura total de las importaciones porque daña nuestra matriz industrial, de la más chiquita a la más grande. Para algunas es una oportunidad porque para producir se necesitan insumos importados, pero también es un problema para aquellas que producen y fabrican productos con los cuales no podemos competir y eso ya se está haciendo muy difícil. Por eso hay que ponerle voz a temas que son centrales y a la responsabilidad. Está el tema de las rutas nacionales que no solo están en Santa Fe y las reclamamos todo el tiempo, sino que Entre Ríos también está en la misma situación.

- ¿Esto es plantarse ante el gobierno nacional con todos estos temas?-, preguntó El Litoral.

- No sé si plantarse; sí diría expresar lo que pasa, porque frente al modelo que (el presidente Javier) Milei todos los días remarca en la Argentina, también hay una contracara, que son las rutas que hoy no se pueden transitar. El sábado me llamó una persona de Casilda que me dijo: "Me subí a la 33 y no sabés lo que son los pozos". Y me reclamaba a mí por los pozos y la verdad que nosotros no podemos hacer nada sobre la 33. Vuelvo a insistir en que pedimos la transferencia de esas rutas nacionales, pedimos que nos den permiso para poder trabajar sobre las rutas nacionales, pero así como están, no podemos poner un pie, no las podemos iluminar, no podemos cortar el pasto ni podemos arreglar un pozo. Por eso el gobernador decidió marcarlas y que la gente sepa bien dónde está la responsabilidad de la provincia y dónde está la responsabilidad de la Nación.

- Se habló de la posibilidad de que asista Axel Kicillof (gobernador de Buenos Aires). ¿Está confirmada?-, insistió este diario.

- No sabría eso, pero es una mirada federal de muchas provincias y entiendo que estaría muy bien. Porque no se trata acá de los partidos políticos, sino de la responsabilidad que tienen los gobernadores de gestionar con muchas cosas que son comunes a todos.

CON INFORMACION DE ELLITORAL.