Dólares, sin la lupa de ARCA: detalles del inminente plan de amnistía total que prepara el Gobierno

La "sorpresa financiera" que anunciaría el Gobierno en los próximos días, sigue generando una gran expectativa en los operadores financieros del mercado local, en Wall Street y en la mayoría de los agentes económicos de nuestro país.

"La idea es comprar lo que quieras y que nadie te pida explicaciones", sostuvo el ministro de Economía, Luis Caputo, en una nota que dio a un canal de streaming.

Al referirse a las causas por las que el equipo busca blanquear dólares de argentinos que no están declarados, dentro o fuera del país, Caputo explico que "el objetivo principal consiste en remonetizar la economía sin recurrir a la emisión de pesos".

Entre esas causas Caputo señaló: "La gran inflación de los últimos años, la dolarización que se produjo por las constantes estafas de los Gobiernos a la gente al devaluar la moneda y el gran daño que le hizo el kirchnerismo a la economía argentina".

El funcionario aseguró que "la implementación de estas medidas implicaría un cambio cultural y queremos que la gente pueda usar sus dólares sin miedo a que la persigan ya que hoy muchos no los gastan por temor a que los busquen, que los investigue AFIP o la UIF y entonces los encanutan y los tienen ahí y eso no le sirve a nadie" dijo.

"Nosotros no emitimos pesos ni emitimos dólares por lo tanto si queremos mantener un crecimiento de la economía del 6% con este nivel de monetización, en el mediano plazo es insostenible", advirtió.

Por otra parte, Caputo destacó que "en la actualidad hay muchísimos más dólares que pesos, por lo que apuntar a una mayor circulación de esa moneda extranjera permitiría consolidar el nivel de actividad y necesitamos que haya más dinero en la economía y eso es lo que se llama remonetización".

Según Caputo, el nuevo esquema buscará que la gente esté mucho más proclive a sacar los dólares del colchón, de la caja de seguridad o de donde sea y usarlos para gastar.

En ese sentido, aseguró que el Gobierno está avanzando en desregulaciones a nivel del BCRA, de ARCA y del sistema financiero para facilitar ese proceso.

"Durante los últimos 20 años, en particular el kirchnerismo, reguló para la excepción, jorobándole la vida al 99% de la gente", manifestó. En realidad, la Argentina se empezó a dolarizar fuerte desde "El Rodrigazo" de septiembre de 1975.

Caputo dijo además que en la actualidad la economía argentina presenta un nivel de monetización del 6%, una cifra que calificó como "bajísima" y que, según detalló, se ubicaba en 2,5% cuando asumieron. "Eso era un nivel previo a una hiperinflación", afirmó.

¿Se puede extender el blanqueo?

Luego de las declaraciones de Milei y del ministro de Economía Luis Caputo en Expo EFI la semana pasada, la mayoría de los analistas económicos y expertos tributarios comenzaron a analizar las medidas que podría tomar el Gobierno en los próximos días.

Algunos de ellos consultados por iProfesional coincidieron en que se podría tratar de una extensión del blanqueo cuya Etapa 3 finaliza el próximo 7 de mayo.

Otra de las alternativas sería que el Gobierno le permita al sector privado que sea el proveedor de los dólares que los argentinos tienen afuera del sistema financiero local. También algunos hablan de una nueva libre convertibilidad flotante entre el peso y el dólar, pero distinta a la de los noventa.

La medida más probable y de mayor impacto inminente sería una flexibilización o estímulo fuerte al uso libre de dólares y nuevas facilidades para que los dólares guardados ingresen al sistema con bajo costo fiscal. Esto no pasaría por el Congreso, sino que sería a través de resoluciones impositivas que redactaría la agencia ARCA.

El 7 de mayo próximo vence la "Etapa 3" del blanqueo y con ello, la posibilidad de exteriorizar diversos activos -salvo dinero en efectivo- hasta 100.000 dólares sin costo al aplicar el Mínimo No Imponible (MNI) o montos superiores con una alícuota del 15%.

Entre las opciones que se barajan, el gobierno podría prorrogar la etapa (como máximo hasta el 31 de julio de 2025, inclusive) como ya lo hizo en dos oportunidades durante la primera, o destrabar la posibilidad de que los contribuyentes utilicen los depósitos de las Cuentas Especiales de Regularización de Activos (CERA) sin restricción alguna.

Desde el fin de la "Etapa 1", quienes depositaron hasta u$s 100 mil en la CERA tienen la posibilidad de retirarlo sin costo. La traba estaba en quienes superaban esa cifra: deben mantenerlo hasta el 31 de diciembre de 2025, inclusive.

Sí tienen la opción de utilizarlo sin costo en los destinos aprobados en la ley como desarrollos inmobiliarios, instrumentos financieros de las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), como así también en la compra de celulares, autos, electrodomésticos que definió Economía.

Algunas estimaciones privadas en relación al monto que tienen atesorados los argentinos fuera del sistema financiero en el exterior o en el país calculan que esa cifra va de unos 200.000 hasta los 350.000 millones de dólares.

Esta última cifra fue la que ayer dio en su exposición en Expo EFI el CEO de JP Morgan Facundo Gómez Minujin de acuerdo a las proyecciones de formación de activos netos.

Hay que destacar que el 22 de abril la directora Gerente del FMI Kristalina Giorgieva hizo referencia a ese tema. "Me dijeron, no sé si es verdad, que hay más de 200.000 millones de dólares de los argentinos bajo el colchón y Dios sabe dónde. Si ese dinero se invierte en Argentina, imaginen lo que sería ese país", mencionó.

Ese número que comentó no parece tirado al azar ya que fue estimado por el staff técnico en el informe que acompañó al nuevo acuerdo de Argentina con el FMI.

"El gran volumen de activos mantenidos en el exterior por el sector privado argentino (estimado en más de 200.000 millones de dólares), junto con un sector corporativo con niveles de deuda muy bajos y balances sólidos, augura un fortalecimiento de los flujos de capital en el futuro, impulsados por el levantamiento de restricciones a los nuevos ingresos de capital y la liberalización gradual de los flujos de capital", explicaron los técnicos del organismo en las reuniones de la semana pasada.

Por su parte el último informe del Indec de Formación de Activos Netos informa que existen activos de argentinos en el exterior por unos 428.000 millones de dólares, de los cuales unos 240.000 millones corresponden a depósitos en moneda extranjera.

Qué medidas anunciará el Gobierno durante los próximos días

De acuerdo a lo que pudo saber iProfesional de fuentes cercanas al Gobierno, las medidas estarán relacionadas con el aspecto impositivo.

Otra de las alternativas podría ser que, si un individuo o empresa quiere comprar un departamento, un auto o una heladera pueda ir con los dólares sin declarar y al comprar ese bien a través de una factura que trasparentaría el proceso esos dólares se puedan y que esos dólares blanquear.

La sorpresa que anunció Caputo que se conocería en los próximos días vendría acompañada de una batería de medidas impositivas y fiscales que no deban pasar por el Congreso de la Nación.

El ministro mencionó que "necesitamos que esta monetización de dólares se materialice para que la economía siga creciendo", sostuvo y destacó "tenemos el desafío de remonetizar la economía porque está en un nivel muy bajo. Está en menos de la mitad de lo que lo es normalmente".

Esto podría vincularse con el objetivo de remonetizar la economía en dólares, lo que implicaría un paso más hacia una dolarización parcial o funcional que siempre tuvo en la cabeza Milei, aunque sin abandonar el peso ya que dado el escenario actual en la economía argentina hay libre competencia de monedas entre el peso y el dólar lo que se denomina una dolarización endógena.

Desde el equipo económico sostienen que "para la remonetización en dólares vamos a estar haciendo algo que favorezca el uso de dólares y esa mayor oferta de dólares -en caso de materializarse ayudará al tipo de cambio a converger hacia el piso de la banda de los $1000-, lo que, a su vez, tendrá un efecto final claro, que va a liquidar la inflación" explican.

El nuevo esquema cambiario de flotación con bandas o el levantamiento al control de capitales enfrentará un gran desafío que implica convencer al mercado y a la sociedad de que esta vez la estabilidad económica puede durar mucho tiempo.

El acuerdo con el FMI fue la clave para la decisión de levantar el cepo sin aviso previo, pues permitió un desembolso inicial de 12.000 millones de dólares más 1.500 millones de organismos, que elevó las reservas internacionales brutas por encima de los 39.000 millones de dólares y las reservas internacionales netas (RIN) a unos 8.500 millones de dólares y blindó la transición al esquema de un dólar oficial libre que no se daba desde el 31 de agosto de 2019.

Las metas del FMI: qué hará el Gobierno

Por lo que pudo saber iProfesional de acuerdo a fuentes cercanas al Gobierno es que el equipo económico que lidera Caputo no está interesado en cumplir con la meta de acumulación de reservas que acordó con el FMI, que impone sumar 4.500 millones de dólares millones para el mes de junio.

En ese aspecto hay que destacar las declaraciones del director del BICE, Felipe Núñez, quien junto al director del BCRA, Federico Furiase, y el director del BICE, Martín Vauthier, forman parte del equipo comunicacional de Caputo.

Con un total desparpajo y casi sin considerar el acuerdo firmado recientemente con el FMI el joven economista manifestó que "macro económicamente no es necesario comprar reservas internacionales como dice Domingo Cavallo o algún otro. No tenés esa necesidad, sino rollear (renovar) la deuda y a medida que sea oportuno cunado el riesgo país baje, es lo que va a hacer el equipo económico" y reafirmó que "no hay ninguna urgencia en comprar reservas".

Núñez agregó que "venimos de lo que fueron dos fases. La fase 1 fue de déficit cero. La fase 2 fue de emisión cero. Y ahora la fase 3 con un nuevo esquema cambiario de brecha cero", agregó Núñez en una entrevista en el canal de X Café Macondo, un espacio especializado en finanzas.

"El mandato del presidente es bajar la inflación, no comprar reservas", remarcó Núñez un joven economista que llegó al Gobierno con muy poca experiencia previa en el sector privado y sin ningún tránsito por el sector público quien llegó de la mano de Caputo, pero recomendado por Milei.

El joven economista dijo comprender la ansiedad de los que piden intervención ante el nuevo esquema cambiario, pero aclaró además que "ni el BCRA ni el Tesoro van a comprar en el medio de las bandas" en línea con lo que afirmaron en los últimos días Milei y Caputo.

Más allá de las declaraciones muy entusiastas de Núñez, la acumulación de reservas internacionales netas (RIN) es la preocupación de los acreedores, porque son la garantía de repago al organismo ya que los intereses de la deuda se podrían pagar con superávit fiscal financiero.

El FMI, como prestamista de última instancia, diseñó junto con Milei y el equipo económico un programa que fija con la obligación de sumar a junio u$s4.500 millones. Este no es un número casual, ya que el próximo 9 de julio vencen unos 4.800 millones de dólares con el sector privado y la gran duda de acuerdo a las declaraciones de Núñez es si los mismos se pagarán o se intentarán refinanciar.

Lo concreto es que el acuerdo con el FMI establece metas trimestrales para 2025 que, bajo el escenario base, implican una acumulación de 8.900 millones de dólares hasta fin de año.

Un informe de la consultora 1816 califica como una certeza que queda un ocho más de un mes hasta mediados de junio, para acumular cerca de u$s5.000 millones de reservas netas por fuera de lo que llegue de los organismos y así cumplir con el FMI y recibir que llegue de los organismos y así cumplir con el FMI y recibir el desembolso de junio". Hasta ahora, desde que se firmó el acuerdo las reservas vienen cayendo, no aumentando.

Núñez afirmó que "la meta se puede cumplir con emisiones de deuda, no es estrictamente comprando en el piso de la banda. Lo principal es volver a los mercados, que posiblemente no sea este año".

Las advertencias del GAFI

La mayoría de los tributaristas consultados por iProfesional coinciden que el novedoso y revolucionario plan del Gobierno para que se puedan utilizar todos los dólares que la gente viene guardando fuera del sistema financiero local, denominado en la jerga "bajo el colchón" desde hace décadas podría tener un problema.

Esto podría ocurrir en el caso de una advertencia del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), una organización intergubernamental creada para prevenir y combatir el lavado de activos y la financiación del terrorismo.

"Este sería un difícil obstáculo en un momento en que la Argentina busca volver a lograr la calificación de "grado de inversión" para sus bonos y mejorar también la calificación de riesgo país para poder colocar deuda en el mercado internacional de capitales" explicó a iProfesional el titular de la consultora DNI Marcelo Elizondo, quien agregó además que hay que estar muy atentos a las consecuencias de permitir que esos dólares sean volcados al circuito financiero sin preguntas el origen de esos fondos que podían venir del terrorismo o del narcotráfico.

El año pasado las autoridades del GAFI advirtieron que "Argentina debe comprender mejor los riesgos de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo a los que se enfrenta, en particular el lavado de dinero proveniente de la corrupción y a través de servicios financieros informales, y aumentar las prosecuciones de estos delitos en consonancia con su perfil de riesgo y también debe fortalecer la supervisión y regulación de algunos sectores".

Al finalizar el reportaje en el streaming Caputo manifestó: "no compro el cuento de que la gente no saca sus dólares para gastarlos. La realidad es que no lo hacen porque les rompen los cocos".demás, enfatizó, y por si había alguna duda, que: queremos que se usen los dólares sin dar explicaciones para que Argentina sea un país normal, y nadie te pida explicaciones como gastas la plata". En las medidas trabajando ARCA, el BCRA y el ministerio de Economía.

* Para www.iprofesional.com