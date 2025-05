El Kun Agüero fue contundente al hablar sobre la política argentina y respaldó a Javier Milei: "Es un tipo que quiere el país bien"

Con la salida de su nueva serie "Kun por Agüero", el exfutbolista profesional Sergio Agüero es una de las celebridades deportivas que más suenan en los últimos tiempos.

Más allá de sus habituales clips virales cargados de humor, esta vez el Kun Agüero no fue furor por sus bromas, sino por revolucionar las redes sociales al opinar sobre la política argentina.

En una entrevista con el canal televisivo A24, específicamente junto al periodista Eduardo Feinmann, el ex Manchester City se mostró sin filtro sobre el presente del país y respaldo al actual presidente de la Nación, Javier Milei.

Si bien, el ex jugador de la Selección Argentina destacó que no está al día de lo que ocurre en el país, Agüero comentó: "Veo un país que está bastante bien porque tengo un montón de cosas acá... igualmente no sé qué necesita la gente”.

Bajo esa misma línea, el Kun respaldó a Javier Milei al expresar que: "Es un tipo que quiere el país bien. Yo lo noto, y lo nota mucha gente. Después puede tener su carácter, guste o no guste".

"Yo creo que quiere hacer lo mejor para Argentina. Después, en las elecciones, la gente tomará la decisión si quiere continuar con él o no", cerró el exdeportista, generando repercusiones divididas en las redes sociales.

Fuente: 442