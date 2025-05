Kun Agüero reveló el verdadero motivo que lo llevó a retirarse del fútbol: “Hubo riesgo de vida”

Pasó muchísimo tiempo desde aquel 30 de octubre de 2021 en el que Sergio Agüero asustó a todo el mundo cuando una arritmia cardíaca le impidió continuar con su desempeño en el partido que protagonizaban Barcelona y Deportivo Alavés. A partir de allí, todo cambió en su vida, ya que debió colgar los botines de manera obligatoria.

Si bien en alguna ocasión hizo mención a lo que ocurrió con su salud, con el lanzamiento de la serie “Kun por Agüero”, el ex delantero de la Selección Argentina brindó una entrevista con Infobae donde tocó diversos temas, pero ahondó en detalles exclusivos de lo que fue el final de su carrera deportiva.

“Cuando me tocaba el pecho era porque sentía que se me tapaba algo acá en la garganta, como que se me ponía tenso y después entendí por qué era cuando el cardiólogo me explicó”, indicó en primera instancia para referirse a las veces que en los cuatro capítulos llevó su mano hacia la zona baja de la garganta. Y añadió: “Era porque la arritmia era ventricular y lo que hace es tapar una parte de la respiración. Entonces hace que no te entre el oxígeno y se te empieza a tapar toda la parte respiratoria”.

Para referirse a las sensaciones que atravesaba, explicó que “es como que se me apretaba el cuello y tenía que bajar las pulsaciones del corazón, pero es como que la sangre no llegaba a bombear, a pasar bien. Al principio pensaba que no podía respirar y decía: “Debe ser que me estoy ahogando”. Con el tiempo entendí que esta arritmia ventricular era bastante peligrosa”. A pesar de que reveló que no le tuvo miedo a la muerte y que se volvió más consciente al respecto, sí confesó que los médicos le indicaron que su vida corrió peligro.

“¿Hubo riesgo de vida?”, le preguntó el periodista Luis Novaresio. Y sin dudarlo, el Kun fue tajante: “Sí, hubo riesgo de vida. Porque por eso yo dejo de jugar y lo que el médico me dijo es: “Te puede pasar. El problema está en que ahora vos lo sabés y al saberlo podés esperar y eso puede provocar un desmayo. Al provocar un desmayo, con una arritmia, se puede provocar un paro”. Y reflexionó: “Entonces, ¿para qué? Si no hay necesidad”. Y dije: “Sí, tenés razón”. Entonces ahí fue donde tomé la decisión de dejar de jugar“.

La intranquilidad que sufre el Kun Agüero

Más allá de la durísima confesión que realizó, el Kun Agüero sigue sin encontrar respuestas a la enorme cantidad de preguntas que se realiza, y que también le consulta a los médicos. Sí, a casi cuatro años del episodio, se muestra tranquilo, pero con más dudas que certezas.

Respecto al momento en el que le tocó procesar toda la información que le brindaron los médicos, el ex delantero de Independiente reveló: “Por un lado sí estaba tranquilo y por otro lado no. Lo que no me dejaba tranquilo y todavía hoy me pasa es que no entiendo por qué me agarró esto, entonces es como que le pido explicaciones al cardiólogo y al médico. ¿Por qué motivo vino esto? Porque creo que lo debe tener mucha gente y todavía no lo pueden descubrir. Es una intranquilidad no saber por qué viene esto”.

Fuente: bolavip