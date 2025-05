Filtraron cómo le gusta hacer el amor a Wanda Nara y hubo indignación en las redes

Wanda Nara quedó en el ojo del huracán por las fotos que publicó sin corpiño. En medio de las fuertes críticas por “no pensar en sus hijos” y exponerse de forma erótica, se viralizaron sus preferencias sexuales y se desató un escándalo en las redes. Los detalles pertenecen a una entrevista que le dio a la revista Hombre, en 2005.

Sin vueltas, la empresaria reconoció en aquel entonces que era un “11″ en el sexo oral. “Realmente soy muy buena. A mis parejas les vuela la cabeza saber que están con una pendeja, tienen mucha calentura”, se sinceró. En otro fragmento, ventiló que una mujer debe darlo todo en la cama porque de lo contrario los hombres salen a buscar fuera de casa: “Hay que ser la más perra de todas”.

Por último, sostuvo que a los que estuvieron con ella “jamás les faltó nada”, dando a entender que es todoterreno en cuestiones del amor y la pasión bajo las sábanas. Las frases dieron que hablar en X, donde muchos usuarios se preguntaron por qué este tipo de contenido no le hizo ruido a nadie en aquella época, donde las modelos también posaban desnudas en las revistas.

Qué requisitos hay que cumplir para ponerse de novio con Wanda Nara

Esta semana, la empresaria sorprendió a sus seguidores con un listado de exigencias que sí o sí debe cumplir un hombre para convertirse en su pareja. Lo hizo después de haberse visto con L-Gante y de que el futbolista mexicano con el que coqueteaba aterrizara en la Argentina.

Los ítems son muy variados, y van desde “ser inteligente”, hasta “hacer buenos mates”, que “duerma la siesta” y “que tenga buenas manos”. “Que sea inteligente, que le guste comer, que tenga carisma, que sea caballero, que no sea tóxico, que tenga buenos sentimientos, que tenga sentido del humor y me haga reír”, agregó.

Y no terminó ahí: “Que sepa escuchar, que ame a su mamá, que tenga presentes sus cualidades, que le falten fantasías por cumplir, que tenga tatuajes, que sea feliz, que tenga carácter. Que haga buenos mates, que duerma la siesta, que respete mis espacios, que haga deporte, que me regale flores del semáforo, que use ropa oversize".

Fuente: TN