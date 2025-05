Pepe Ochoa ventiló la maldad que Laurita Fernández le hizo a Fede Hoppe y la hundió

Laurita Fernández está en boca de todos por su supuesta separación de Peluca Brusca, a quien habría engañado con un compañero del programa Bienvenidos a ganar (El Nueve). El encargado de dar esa versión fue Pepe Ochoa, que ante la desmentida y bronca de la bailarina fue por más y la hundió ventilando la maldad que le hizo a Fede Hoppe hace varios años, cuando estuvieron en pareja.

Completamente indignado, el panelista disparó: “No tengo nada en contra tuyo, te lo voy a decir acá en este programa para que lo sepas, no me pasa nada, no me genera nada ni bueno ni malo. Entiendo igual que vos del otro lado hagas lo que hacés porque le escribís a Ángel De Brito y te conviene enojarte conmigo porque para contestar si estás o no separada no contestaste nunca”.

Segundos después, también al aire de Bondi Live, Ochoa arremetió: “Eras la persona que me llamaba para meterte en el teléfono de Fede Bal, mandarme a mi los chats y que yo los filtre en la prensa. Porque vos querías que la persona más buscada en la foto del Bailando seas vos. Y lo lograste... lo logramos. Yo sé bien todas las cosas que hiciste para tejer. Andabas con Fede Bal y te seguías gar... a Fede Hoppe. Le mentías a todo el mundo“.

Furioso al recordar que Laurita lo hizo echar de una radio, Pepe cerró el tema reconociendo que la joven es muy exitosa y la más talentosa de su generación, pero continuó hundiéndola con una frase letal. “Ella siempre supo como coquetear con la prensa utilizando muchas cosas para ella estar en el foco del conflicto quedando como la víctima. ¡Todo acting, todo fingido! Sos zorra y astuta“, sentenció.

El plan de soltera de Laurita Fernández

Tras haber cerrado un 2024 a puro éxito, Laurita Fernández tiene un gran plan para este 2025, pero lo encarará recién en noviembre: se irá a Estados Unidos junto a varios fanáticos de Broadway, los musicales y mundo artístico. Así lo anunció ella misma en las redes sociales.

“Viví una experiencia en Nueva York, recorriendo mis lugares favoritos y los rincones más icónicos de la ciudad juntos. Disfrutá de musicales increíbles con contenido exclusivo, acceso backstage y compartí momentos inolvidables con un grupo de personas con tus mismos intereses”, expresó, generando mucho interés entre sus seguidores.

Según informó Go Broadway -un programa de formación de artistas-, solo 30 personas podrán viajar con la querida actriz y conductora. La travesía será de siete noches en Manhattan, con entradas al museo, al Summit, una cena vip en Ellen’s Stardust, una gift bag, metrocard ilimitada y la estadía en un hotel en Times Square. Todo eso por un valor de 3999 dólares, sin pasajes. Si bien el precio impactó a los usuarios, algunos ya manifestaron el deseo de sumarse.

Fuente: Pronto