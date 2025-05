Torneo Apertura 2025: cómo se jugarán los cuartos de final y qué equipos han clasificado

Falta poco para que se conozcan todos los equipos que jugarán los cuartos de final del Torneo Apertura. Este finde comenzó la disputa de los partidos por los octavos de final, una instancia en la que también avanzaron siete equipos. Se debe agregar que el Millonario y El Guapo lucharán por el último cupo durante la noche del lunes 12 de mayo.

Se debe agregar que esta instancia comenzó con el triunfo de San Lorenzo sobre Tigre por 2 a 1 en un encuentro que se realizó en el Nuevo Gasómetro. Posteriormente, Rosario Central sobre el final pudo marcar las diferencias para así dejar en el camino a Estudiantes.

Platense, por su lado, marcó las diferencias en Avellaneda y en esta contienda pudo vencer a Racing con un 1 a 0 a su favor. Por último, el sábado se cerró con la clasificación de Boca desde los penales luego de haber empatado 0 a 0 con Lanús.

El domingo, Independiente ratificó sus intenciones de alcanzar el título en este semestre venciendo a Independiente Rivadavia. Argentinos Juniors, por su lado, también fue bastante sólido y de este modo sentenció las ilusiones de Instituto.

Por último en un apasionante compromiso, el Globo se quedó con la clasificación luego de ganarle 3 a 2 a Riestra en el último turno de la jornada dominical.

Se debe remarcar que debido a las elecciones en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que tendrán lugar el 18 de mayo, la programación de los cotejos se estaría realizando entre el viernes y el sábado, salvo el cruce de Central que se jugará en Rosario.

Otro detalle para remarcar es que en caso de un empate en los 90 minutos, la definición se realizará desde los penales. El único caso en donde no aplicará esta regla es en la final, instancia en donde se jugarán dos tiempos de 15 minutos adicionales.

¿Cómo se jugarán los cuartos de final del Torneo Apertura 2025?

C1: Argentinos Juniors vs. San Lorenzo

C2: River o Barracas Central vs. Platense

C3: Rosario Central vs. Huracán

C4: Boca vs. Independiente

Fuente: 442