Bandana se volvió a juntar por un motivo muy especial: las fotos del reencuentro

Bandana fue la gran sorpresa en la premiere de la nueva versión de Lilo & Stitch en el shopping Buenos Aires DOT. Lourdes Fernández, Lissa Vera, Virginia Da Cunha y Valeria Gastaldi dijeron presente y dieron un show cargado de nostalgia.

El evento, ambientado con una fachada inspirada en las playas de Hawái y un gran cartel azul con el logo de la película, fue el escenario perfecto para el esperado reencuentro de las artistas.

Las cantantes interpretaron “Muero de Amor por Ti”, la versión en español de “Can’t Help Falling In Love With You” de Elvis Presley, tema que grabaron en 2002 para acompañar el lanzamiento de la película animada original en Latinoamérica.

Las artistas posaron junto a Stitch y numerosas figuras del espectáculo, el modelaje y la televisión, como Wanda Nara, Topa, Cande Ruggeri, Flor Otero y Germán Tripel.

Como viene pasando en las últimas reuniones del grupo, la única ausente fue Ivonne Guzmán, quien prefirió centrarse en su carrera al frente de La Delio Valdez.

Fuente: TN