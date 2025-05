Copa Argentina al rojo vivo: los cruces pendientes y cómo quedó el cuadro camino al título

Este mismo jueves, la Copa Argentina volvió a la acción: por los 16vos de final, Newell´s Old Boys derrotó derrotó 2-0 a Defensa y Justicia y se clasificó a la siguiente instancia de la competencia nacional.

Dde ahora en más, los Leprosos esperarán, en los octavos de final, al ganador entre Atlético Tucumán y Boca Juniors, encuentro que aún no tiene fecha

Si bien aún falta para que se definan todos los octavos de final, todos los fanáticos del fútbol argentino se preguntan: ¿Cómo sigue la Copa Argentina y cómo quedó la tabla con el triunfo de lanús?

Los partidos que restan por los 16vos de final

24 de mayo - Deportivo Riestra vs. Deportivo Armenio - 12:30 horas

28 de mayo -Excursionistas vs. Argentinos - 17:00 horas

1 de junio - Estudiantes vs. Aldosivi - horario a confirmar

2 de junio - Racing vs. San Martín SJ - horario a confirmar

4 de junio - Gimnasia M vs. Independiente - horario a confirmar

4 de junio - Quilmes- vs San Lorenzo - horario a confirmar

26 de junio - Tigre vs. Banfield - horario a confirmar

26 de junio - Platense vs. Independiente Rivadavia - horario a confirmar

27 de junio - Belgrano vs. Defensores de Belgrano - horario a confirmar

27 de junio - Instituto vs. Huracán - horario a confirmar

28 de junio -: Unión vs. Rosario Central - horario a confirmar

San Martín T vs. River - horario y día a confirmar

Boca vs. A. Tucumán - horario y día a confirmar

Fuente: 442