Fue jefe de equipo de Alpine y reveló cuál fue el grave error de la escudería con Jack Doohan: “Hay mucho que decir”

Mientras Franco Colapinto se prepara para disputar el Gran Premio de Mónaco este fin de semana en la Fórmula 1, continúa la polémica alrededor del desplazo de Jack Doohan. La decisión de Alpine aún genera controversia, pero un exdirectivo de la escudería aportó una mirada diferente.

Tras solo 6 carreras, el piloto australiano fue removido del monoplaza para darle lugar al de Pilar. Una parte del mundo del automovilismo vio este movimiento como injusto, pero Marcin Budkowski, quién fuera director ejecutivo de la escudería francesa, no lo cree así.

“Hay mucho que decir. ¿Tuvo Jack una oportunidad adecuada? Probablemente no. Para ser justos con Jack, y no quiero decir cosas malas de nadie ya que tengo un gran respeto por estos muchachos, pero creo que el error de Alpine no fue hacer el cambio de piloto ahora”, comenzó el ingeniero en diálogo con RacingNews365.

Y se extendió, haciendo referente a la confirmación de Doohan como titular para 2025 en la mitad de la temporada 2024: “Confirmaron a Jack demasiado pronto. Tienen una academia de pilotos, y Jack era el mejor. Querían ascender desde dentro. No había necesidad de anunciar a Jack, pero lo hicieron”.

“Hubo tiempo de sobra para analizar las opciones y no creo que Jack se fuera a ninguna parte. Tenía contrato y no creo que ningún otro equipo estuviera interesado en contratarlo. Podrían haberse dado mucho más tiempo. Cortejaron a Carlos durante el invierno; ficharon a Colapinto y era un ambiente psicológico muy, muy malo para Jack”, cerró sobre su confirmación como titular.

El balance sobre las 6 carreras de Doohan en 2025

Budkowski también se refirió al desempeño del australiano en este primer cuarto de la temporada: “Tuvo su oportunidad, lo cual probablemente no fue justo, pero igualmente, tuvo seis carreras y Colapinto tuvo nueve carreras el año pasado e impresionó. Bearman impresionó en una carrera, y Jack no pudo hacer eso”.

“Si hubiera impresionado en las primeras seis carreras, salvo que hubiera habido acuerdos comerciales con Colapinto y sus patrocinadores, probablemente todavía estaría en el coche“, sentenció el ingeniero.

Fuente: bolavip