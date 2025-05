El enojo de Cande Tinelli luego de que un seguidor cuestionara su trabajo: “Estoy con pocas pulgas”

Más allá de las críticas sobre su cuerpo y y las opiniones que recibe sobre sus relaciones, Cande Tinelli suele hacer oídos sordos a este tipo de mensajes en redes sociales. Sin embargo, el viernes, la hija del famoso conductor estuvo muy activa en en su perfil. Por esa razón, cuando vio el comentario de un hater no pudo evitar reaccionar.

En este contexto, uno de sus seguidores decidió responder con un comentario negativo y Lelé, apodo que usó para lanzar su carrera musical y nombre que usa su familia, decidió salir al cruce. Candelaria subió una captura de pantalla de las interacciones en sus stories y se puede leer el mensaje de un usuario: “Nunca una foto trabajando esta chica”.

“Sebas es el muy típico argento resentido, infeliz”, comienza la respuesta que dio la hija de Tinelli y Soledad Aquino y agregó lo que creen muchas personas: “Flashea que para trabajar uno tiene que estar con una pala en la mano, sentado en una oficina 24 hs o chivando como testigo falso, no sé”.

Para todos aquellos que la critican por no tener un trabajo que ellos consideran formal sumó: “Dejen de decirme cazá la pala, ya me causa gracias. Hay otros tipos de trabajo y te digo algo: a veces pagan mejor (o no), y hasta podes ser más feliz”. Y cerró contando las razones detrás de esta respuesta, que es poco característica en ella:“Hoy estoy con pocas pulgas, sepan disculpar”.

En relación con la familia, hace algunos días la joven estuvo como invitada en Bondi Live, el streaming de Ángel de Brito, y habló de las últimas parejas que tuvo Marcelo Tinelli y una de las peleas mediáticas que protagonizó con el papá de Tini Stoessel. El conductor, actualmente está en pareja con la modelo peruana Milett Figueroa. Ante la pregunta directa sobre cómo ella ve esta relación, no dudó en decir la verdad.

“Están en un vínculo”, explicó. La modelo no se animó a jugársela, pero dio a entender que las distancias, los distintos horarios y los trabajos de cada uno dificultan la relación de pareja. “Me cruzó algún que otro mensaje. Me cae bien”, expuso, sobre su lazo con la novia de su papá.

Fue entonces cuando Santiago Riva Roy llevó un delicado pero interesante tema a la mesa de Bondi. La consigna fue: hacé de cuenta que “tenés que vivir un año entero en una isla, una isla chiquita. ¿A quién elegís: Guille Valdés o con Milett?“.

Aunque al principio Lelé pareció nerviosa por dar su respuesta, rápidamente se la jugó: “Con Milett... Porque tengo más piel”, se justificó. De todas maneras, Pepe Ochoa le recordó lo mal que había empezado la convivencia entre ambas.

Además, otro tema familiar que abordó fue el de la canción que Tini Stoessel le dedicó a su papá, Alejandro, en el que se menciona una histórica pelea entre productores.

“Yo tengo otra historia, tengo otra película. Igual, para mí eso ya pasó. Yo tengo muy buena relación. O sea, para mí ya está. Fue un momento de calentura", relató. Y enseguida continuó: “Encima yo me llevaba bien (con Tini); tipo, hablábamos seguido. La vi en Madrid un par de veces. Fue como: ‘Mirá esta canción que tenía guardada’, pero me parece que está bien lo que hizo. Yo que sé... es un tema de ella con mi viejo".

La hija de Marcelo cerró el tema confesando: “Ella (Tini), de hecho, un amor. Nos avisó antes de que salga y todo.... Pero bueno, la verdad es que mi viejo se puso mal”. Finalmente, se abrió y reveló: “No sé cómo lo habrá vivido ella, pero después sé que hace no tanto, cuando estuvo internado el padre de Tini, nosotros fuimos los que no paramos de escribirle a la médica que conocemos, que le hizo el trasplante a mamá, y estábamos súper atrás del tema porque la verdad que mi viejo (a Alejandro) lo quiere mucho, más allá de todo lo que pasó”.

Fuente: Infobae