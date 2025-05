El fuerte descargo de Wanda Nara después de que una exempleada le reclame 15 millones de pesos

En las últimas horas, Wanda Nara fue denunciada por una exempleada por deberle 15 millones de pesos. La mujer, Diana Decastelli, le reclama esa cifra por el incumplimiento en el pago por el tiempo que trabajó.

Cansada de las acusaciones en su contra, la conductora, que llegó a Milán hace pocas horas, le escribió a Yanina Latorre y le contó su verdad.

“La empleada era de Maxi (López), no era mía. Cuidaba a los varones cuando me separé e iban a la casa de Maxi, solo que como Maxi no tienen cuentas en Argentina y es imposible embargar, van contra mí”, comenzó explicando vía mensajes de WhatsApp.

Luego, desmintió que haya sido su empleada: “No trabajó en mi casa en Argentina jamás. Ana (Rosenfeld) sabe”. Acto seguido, explicó dónde trabajó: “Limpiaba una casa en Puerto Madero que alquilaba Maxi, y vivió en Italia unos meses con Maxi”.

“Debería reclamar en Italia”, sentenció.

Fuente: TN