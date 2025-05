Ángel de Brito confirmó la separación de Fernanda Iglesias de su nuevo novio

Fernanda Iglesias puso fin a su relación con su novio. Se trata de un productor de seguros de 48 años, con quien había comenzado su romance el año pasado. La noticia fue confirmada por Ángel de Brito en LAM, el ciclo de América TV, con su característico estilo frontal.

“La separada es de su novio, con quien estuvo este último año”, lanzó de Brito en vivo, generando sorpresa entre las “angelitas”. Marcela Feudale acotó que “no hace mucho que estaban”, y rápidamente el conductor recordó cómo había nacido el romance: “Acá contamos de este romance. Cuando estaba saliendo con nosotros, nos contó que estaba saliendo con este pibe, que estaba contenta. Estaban bien”.

Ángel de Brito reveló el motivo de la separación de Fernanda Iglesias



El panel coincidió en que Iglesias parecía realmente ilusionada. “¡Estaba re contenta!”, se las escuchó decir entre risas, mientras de Brito confirmaba la identidad del ahora exnovio: “Tenía 48 años, sí, vamos a hablar en pasado porque para la farándula murió, ya no es más parte”. La declaración fue acompañada por su característico sarcasmo, pero también con respeto hacia la periodista, quien no se pronunció públicamente —al menos por ahora— sobre la ruptura.

Lo que llamó la atención fue el motivo detrás de la separación. “Se fueron desenganchando y pinchó. Sin terceros en discordia, sin amantes, sin nada. No hay descargos, no hay enojos”, aseguró de Brito, dejando en claro que la relación se disolvió de forma natural y sin escándalos. Una rareza dentro del universo mediático donde los dramas sentimentales suelen ser moneda corriente.

Sin embargo, como es costumbre en LAM, no faltó la teoría no confirmada. Marcela Feudale acotó: “Tenemos la teoría de que siempre quedó enganchada de su ex, ¿o no?”, lo que desató algunas carcajadas en el estudio. Ángel, rápido, aclaró: “No, esa teoría la tenés vos”, mientras las demás panelistas coincidían en que Iglesias solía mencionar seguido a su ex pareja.

Con un estilo reservado y siempre alejada del show -por el show mismo-, Fernanda Iglesias se ha caracterizado por mantener su vida privada con cierta discreción. Esta separación confirmada por Ángel de Brito, aunque sin escándalos, vuelve a ponerla en el foco mediático, al menos por un rato.

Fuente: caras.perfil.com