Tensión en Oberá: Patricia Bullrich respaldó la presencia libertaria pese a incidentes con manifestantes

Patricia Bullrich confirmó que el Gobierno sabía de posibles protestas en Oberá, pero decidió continuar con la actividad.



Manifestantes (productores, cosecheros y jubilados) irrumpieron en el acto; hubo tensión y escasa presencia policial.



Karina Milei debió ser evacuada por seguridad ante los incidentes.



Martín Menem y Diego Hartfield minimizaron el conflicto, atribuyéndolo a un grupo reducido.



La gira de La Libertad Avanza busca fortalecer su presencia de cara a las elecciones del 8 de junio.



Karina Milei reafirmó el compromiso con el proyecto libertario y llamó a “tiñir de violeta” todo el país.



El episodio refleja el malestar social creciente en la región.

En una conferencia de prensa brindada este sábado, la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, se refirió con firmeza a los incidentes registrados el viernes en la ciudad de Oberá, Misiones, durante una actividad encabezada por Karina Milei, Martín Menem y el candidato a diputado provincial Diego Hartfield. Bullrich reconoció que el Gobierno nacional ya estaba al tanto de posibles protestas, pero aseguró que la decisión fue avanzar de todos modos: “Sabíamos lo que iba a pasar, pero decidimos ir igual. Priorizamos a la sociedad por encima de los violentos”, afirmó.

Flanqueada por Menem, la funcionaria enfatizó que “el compromiso es con los argentinos de bien” y no con quienes recurren a “actos de hostigamiento” para imponer sus reclamos. El respaldo llegó también desde el espacio libertario, que denunció que un grupo reducido de manifestantes intentó empañar una jornada que, según remarcaron, se desarrolló con normalidad en otros sectores de la ciudad.

Los disturbios se desataron cuando productores yerbateros, cosecheros y jubilados irrumpieron en el Centro Cívico local para expresar su rechazo a las políticas nacionales. Pese a que la comitiva libertaria cambió el recorrido, los manifestantes siguieron el nuevo trayecto, y la escasa presencia policial no logró contener los forcejeos.

En medio de gritos, pancartas y lanzamientos de ramas de yerba, Karina Milei debió ser retirada del lugar rápidamente en una camioneta, escoltada por personal de seguridad.

Voces oficiales y tono desafiante

Martín Menem calificó lo sucedido como “un intento de sabotaje minoritario” y minimizó el alcance del conflicto. “Tres o cuatro inadaptados no nos van a empañar el gran trabajo que venimos haciendo en la provincia”, declaró. Por su parte, Hartfield consideró que el episodio no opacó la jornada: “Estábamos junto a Karina y Martín escuchando a comerciantes y vecinos. Fue solo un grupo reducido que no quiso dialogar”, aseguró.

Ambos dirigentes señalaron que los enfrentamientos se produjeron hacia el final del recorrido y que, al momento de mayor tensión, Karina Milei ya se encontraba fuera del lugar.

Gira libertaria en clave política

La visita a Oberá formó parte de una gira provincial organizada por La Libertad Avanza para reforzar su presencia territorial de cara a las elecciones legislativas del próximo 8 de junio. Tras los incidentes, el equipo libertario se trasladó a la capital provincial, Posadas, donde la caminata transcurrió sin sobresaltos.

En el acto celebrado allí, participaron nuevamente Karina Milei, Patricia Bullrich, Martín Menem, Diego Hartfield y el referente local Adrián Núñez. Menem hizo un llamado a “militar hasta el último voto” y remarcó: “A las seis de la tarde empieza el verdadero trabajo: ser leones y defender el voto violeta”.

Un mensaje de convicción

La Secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, reafirmó su compromiso con el proyecto liderado por su hermano, el presidente Javier Milei. “Estamos profundamente comprometidos con las ideas de la libertad. Vamos a seguir tiñendo de violeta cada rincón del país”, aseguró.

Con tono enfático, cerró su intervención con una arenga dirigida a las bases libertarias: “Lo vamos a lograr. Este país será libre, de una vez y para siempre. Yo vivo para que La Libertad Avanza esté en todo el país”.

Mientras tanto, en Misiones, la tensión social pone en evidencia un creciente malestar que desafía al oficialismo incluso en sus recorridas proselitistas. El mensaje es claro: la disputa por el rumbo del país también se juega en la calle.