Alex Caniggia habría vuelto a encontrar el amor: las fotos junto a una misteriosa mujer

Alex Caniggia dio vuelta de página tras su separación de Melody Luz. En las últimas horas, el mediático se vio involucrado en rumores de romance y hay fotos que probarían la

Este fin de semana, el hijo de Mariana Nannis y el Pájaro Caniggia disfrutó de una estadía en una estancia de campo, junto a Venezia, su hija de casi dos años, fruto de la relación con la bailarina.

El detalle fue que en algunas de las imágenes compartidas, se pudo ver a una misteriosa mujer... “Caniggia con nueva chonga, la muestra sin mostrarla”, comentó Cande Mazzone en sus redes.

Sin embargo, la periodista aseguró que la mujer en cuestión no oculta al mediático. Por el contrario, ella subió varias fotos junto a él y su hija.

Lo cierto es que, hace tan solo una semana, “El Emperador” -como se hace llamar el mediático- estaba haciendo alarde de su soltería. “Mientras Dios no se me revele y me diga para qué me hizo tan facha e inteligente, usaré mis dones para enamorarlas a todas”, escribió con picardía en un posteo.

Fuente: TN

