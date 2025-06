Murió la influencer Tijana Radonjic: tuvo un ataque de pánico mientras volaba en parapente, se sacó el cinturón y cayó al vacío

Gran conmoción generó la noticia de la muerte de la querida influencer Tijana Radonjic, de solo 19 años de edad. La joven volaba en parapente cuando se desabrochó intencionalmente el cinturón de seguridad, cuando de una altura de unos 50 metros.

Cómo murió la influencer Tijana Radonjic volando en parapente

La tragedia quedó registrada en video, donde se ve claramente que no fue un accidente. Tijana se pone nerviosa y comienza a respirar con dificultad. Luego se desprende una a una las correas del arnés que la mantenían sujeta al parapente. Tras quedar brevemente enganchada boca abajo, se descuelga y cae al vacío.

Los servicios de emergencias acudieron de inmediato a auxiliar a la influencer, pero al llegar al lugar del incidente no pudieron hacer nada para salvarla, y sólo certificaron su muerte. “Estamos todos en shock. No sé exactamente qué pasó”, indicó el dueño de la empresa de parapente

La joven influencer estaba de vacaciones en Budva, y compartía los mejores momentos de su viaje con sus seguidores en las redes. Aparentemente, sufrió un ataque de pánico mientras volaba en el parapente, y reaccionó de forma inesperada, ya que no tenía antecedentes de problemas de salud mental ni tendencias suicidas.

19-year-old student reportedly has a panic attack and unbuckles her seatbelt while parasailing in Montenegro.



Tijana Radonjic sadly passed after falling into the Adriatic Sea from 160 feet in the air.



The owner of the parasailing company says Radonjic was in a cheerful mood… pic.twitter.com/miJlJQYhE8