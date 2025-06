Milei envió el Tren de Capital Humano a Rafaela y hay gran demanda

El programa "Santa Fe Acá" regresa a Rafaela, acercando el Estado a comunidades que lo necesitan.

El regreso del programa “Santa Fe Acá” a la ciudad de Rafaela representa un esfuerzo significativo por parte del Estado para acercarse a las comunidades que más lo requieren. En esta ocasión, el arribo del tren sanitario del Ministerio de Capital Humano de la Nación añade una dimensión especialmente valiosa, proporcionando atención médica y servicios clave a quienes, por diversas razones, a menudo se ven desatendidos.

La jornada del martes, donde destacó la presencia del secretario general del Gobierno de Santa Fe, Juan Cruz Cándido, revela una apuesta clara por la coordinación intergubernamental. Cándido, acompañado por otros funcionarios locales, caminó entre las instalaciones montadas junto a la estación del tren, ilustrando el compromiso del estado de brindar una respuesta a las necesidades de la población. La inclusión de servicios como oftalmología, mamografías y asistencia en trámites no solo es un acto de atención, sino una declaración de intenciones para eliminar las barreras económicas y geográficas que enfrentan muchos ciudadanos.

Este esfuerzo no se detiene en la mera entrega de servicios; también refleja una filosofía de gobernanza que prioriza el contacto directo con la ciudadanía. "Esta es la localidad número 47 que visitamos," afirmó Cándido, subrayando la importancia de escuchar a la comunidad y adaptar los servicios a sus necesidades reales. La insistencia en salir al territorio para realizar un diagnóstico en tiempo real es una estrategia necesaria, que contrasta con la tendencia de muchas administraciones que prefieren operar desde una cómoda distancia.

El intendente Leonardo Viotti, por su parte, validó la efectividad de esta iniciativa al destacar la colaboración entre los diferentes niveles del gobierno, lo que permite responder a demandas específicas de manera ágil. El hecho de que áreas como oftalmología hayan tenido que reforzarse debido a la alta demanda es un testimonio claro del éxito de esta intervención y del reconocimiento de la necesidad de atención médica en la región.

Victoria Civallero, representante regional del Gobierno de Santa Fe, también aportó datos importantes sobre la efectividad del operativo, revelando que en el primer día se otorgaron más de 80 turnos en oftalmología y se entregaron más de 60 lentes, cifras que solo auguran un incremento en las atenciones. Esto no solo es un indicador del interés del público, sino también una señal de que el Estado debe seguir ajustando sus esfuerzos para satisfacer necesidades críticas.

El tren sanitario permanecerá en Rafaela hasta hoy, ofreciendo un acceso a servicios médicos y trámites esenciales de manera gratuita. Este tipo de iniciativas no solo son necesarias, sino que deben convertirse en una práctica habitual en la gestión pública. El Estado tiene la responsabilidad de ser un agente activo que se anticipe a las necesidades de su población, y “Santa Fe Acá” está trazando el camino correcto al hacerlo.

Sin duda, este modelo de cercanía, que conjuga acción, diagnóstico y respuesta, debería ser replicado en otras localidades. La política pública efectiva no se construye desde atrás de un escritorio, sino en el corazón de las comunidades que se sirven y cuya voz debemos escuchar. La clave para una gestión pública auténtica es esa: una presencia activa y comprometida con quienes realmente necesitan ser escuchados y atendidos.