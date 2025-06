Se supo la millonaria cifra que L-Gante deberá pagarle a Tamara Báez por la cuota alimentaria de Jamaica

L-Gante y Tamara Báez se encuentran en medio de una batalla legal por la cuota alimentaria de la hija que tienen en común: Jamaica. La mamá de la nena le reclama al músico una actualización de la mensualidad y por eso llevó su reclamo a la Justicia.

Ahora, el juez fijó una suma millonaria que L-Gante deberá pagar en dólares a la influencer por la manutención de su hija de tres años. Cabe destacar que ellos están separados desde que la nena tenía un mes, en octubre del 2021.

“Desde el año 2023 Elián (L-Gante) le envía un dinero a Tamara que no satisface las necesidades básicas de su hija Jamaica y me dicen que Tamara está muy cansada de pelear por esto. Me dieron la cifra de dinero que Elián adeudaría y es millonario el número”, informó Juan Etchegoyen en Mitre Live (Radio Mitre).

Según contó el conductor, en un principio él le enviaba 300 mil pesos que luego fueron 700 mil, y esa sería la cifra que le entrega actualmente. “Tamara está luchando con esta situación hace dos años”, afirmó.

“Está todo muy mal y me dicen que en una nueva decisión provisoria del juez le aumentaron la cuota a Elián, pero él le pasa el dinero que acabo de mencionar”, detalló sobre la compleja situación.

La cifra mensual que el juez dictaminó que el cantante debería entregarle a la mamá de su hija sería cercana a los 5 mil dólares, sin embargo, los 700 mil pesos mencionados no llegan a cubrir ni un cuarto del total. Esto genera tensión y roces entre ellos: “Ella no aguanta más, eso me cuentan desde su entorno”, concluyó el conductor.

Fuente: TN