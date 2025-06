La guerra de intereses que busca arruinar la carrera de Franco Colapinto en F1

Este cambio repentino en la forma de transmitir noticias sobre Franco Colapinto, llamó la atención de varios comunicadores del deporte motor, cuyas fuentes señalan a referentes del automovilismo nacional como responsables de una campaña para desprestigiar la labor del piloto argentino en la Fórmula 1.

Las revelaciones que sacudieron a los medios

Diego Alonso de 'Racers', reconocido y respetado canal de YouTube, difundió los testimonios de dos referentes del deporte motor, el 5 de junio, en lo que denominó una realidad incómoda, donde un grupo de argentinos se unen para ir en contra de un piloto local.

Por su parte Diego Durruty, de Atomundo.com aportó lo suyo en una nota, también del 5 de junio, que tituló “El miedo a Franco Colapinto: cuando el egoísmo dirigencial le pone freno al sueño de todos”.

Franco Díaz de Motorsport Planet y Juan Cruz Alvarez (ex piloto) fueron quienes revelaron esta trama dentro del mundo del automovilismo nacional, cuyo objetivo sería minimizar la visibilidad que Franco Colapinto tiene en el mundo de la Fórmula 1, que al parecer dañaría ciertos intereses.

Franco Díaz (Motorsport Planet): “Hay un problema muy fuerte acá en Argentina, y desde Argentina se está tirando mucho hating (odio). Muchos quieren que a Franco le vaya mal en la F1. En el automovilismo argentino hay muchos que no están contentos con que Franco haya llegado a la F1, que al automovilismo nacional le ha jugado en contra”.

“Si sobre todo a los muchachos que no están registrados en la FIA, porque ahora cambia todo, antes eran, bueno a lo que la mayoría de la gente está acostumbrada, al automovilismo en argentina que retrasa 50 años, es por lo que mucha gente no apoyó a Franco. Si a Franco le va bien, el ambiente del automovilismo argentino pierde mucho”.

Juan Cruz Alvarez, entrevistado por Automundo decía: “Lo que da mala espina o no me gusta es lo que se esta generando por el periodismo especializado en nuestro país que empezaron a marcar demasiado las malas en vez de las buenas. Me llegó un comentario de que hubo una bajada de linea para apretar al periodismo que cubre la categoría para que marcaran más los errores.”

Diego Durruty también decía en su cuenta de Instagram: “Me llegó el comentario que hay una bajada de línea de una categoría para minimizarlo o marcar más los errores”. Lo dijo @juanito77 y lo comparto porque no se puede seguir mirando para otro lado. Cuando un piloto argentino llega a la F1, no debería ser motivo de celos. Debería ser un motor para que todo el automovilismo crezca” y al día siguiente la página no estuvo disponible.

El análisis de 'Racers'

“Llevamos años cubriendo todas las categorías y conocemos como funcionan estas estructuras de poder, estructuras endogámicas lideradas por familias que llevan décadas mandando en un mismo negocio y el riesgo de que algo cambie el negocio que tienen montado les pone nerviosos...pero sólo por el hecho de que no puedan controlar la situación 'Colapinto' los intranquiliza. Que haya este tipo de presiones es algo desagradable”.

“Si lo que dijo Juan Cruz en el podcast de Diego Durruty sobre que la categoría estaría sugiriendo a los medios no hablar tan bien de Franco Colapinto es cierto, estamos ante uno de los mayores escándalos de los últimos años. Esto lo he vivido en todos los ambientes. Estos peces gordos a qué tienen miedo? A que Franco los deje sin sponsors?, un pensamiento miserable”.

Tras estas abrumadoras declaraciones quedó claro que al menos hay una intención de desprestigiar a Franco Colapinto, y detrás estarían involucrados referentes del automovilismo nacional, quienes habrían intercedido para que se mostrara el lado no tan exitoso del piloto argentino.

La realidad de Colapinto en Alpine

Luego de 3 GP con resultados poco alentadores, muchos interrogantes surgieron acerca del desempeño de Colapinto: ¿Podría hacerlo mejor? ¿El coche de Gasly es diferente? ¿Tiene problemas para adaptarse al coche?

La respuesta a todo es SI, pero en un contexto que reune dos realidades: la de Gasly, un piloto con mucha experiencia en F1 y varias temporadas en Alpine, con un coche con actualizaciones y la de Colapinto con la experiencia de una pocas carreras, en un equipo en plena reestructuración, con un coche sin mejoras y con déficit de motor.

Como reserva Franco Colapinto se enfocó en entender el coche y colaborar para dar soluciones a través de intensas jornadas en el simulador y como piloto intenta sacar lo mejor del coche en una etapa en la que se esá adaptando al modo de trabajo de Alpine.

No ha de ser fácil en un periodo de adaptación y aprendizaje, lidiar con un A525 con problemas (falta de grip, menor carga aerodinámica y recalentamiento con mayor desgaste de neumáticos) y aun así, sin mejoras, Colapinto tuvo picos de rendimiento interesantes, llegando a superar a su compañero, Pierre Gasly.

Para que la gente entienda lo comprometido que Colapinto está con Alpine, decidió usar el tiempo libre entre un GP y otro, para trabajar en el simulador en Enstone, en la búsqueda de respuestas que puedan mejorar el coche de cara al GP de Canadá, que será el fin de semana del 13 al 15 de junio.

