Revelaron que Elías Piccirillo, el exmarido de Jesica Cirio, está haciendo una huelga de hambre en la cárcel

Elías Piccirillo y su situación judicial continúa generando fuertes repercusiones. En las últimas horas, fuentes cercanas al entorno carcelario confirmaron que el empresario estaría llevando adelante una huelga de hambre en el penal de Ezeiza, donde se encuentra detenido desde hace algunos meses. La medida, según trascendió, responde a su delicado estado emocional y a su descontento con las condiciones de reclusión en el Módulo 1, conocido como “El Codo”.

Además, se revelaron mensajes privados de Jesica Cirio, exesposa de Piccirillo, en los que habla de la salud mental del empresario. En una conversación que fue mostrada este jueves en El Diario de Mariana (DDM), se puede leer cómo Cirio describe el deterioro emocional de ex su pareja:

“La salud mental de él está cada vez peor”, escribió la modelo, en un mensaje dirigido a la periodista Marina Calabró. Además, despegó responsabilidades sobre el abogado que hoy representa a Piccirillo: “El abogado no se lo presenté yo porque no lo conocía, no es real”.

El fragmento pertenece a una conversación de WhatsApp que se habría dado en los últimos días, en el marco de los audios filtrados de Elías Piccirillo que generaron gran revuelo mediático. En dichos audios, el empresario realiza graves declaraciones sobre su situación judicial y menciona a figuras del ambiente mediático y político.

En ese mismo intercambio, Cirio habría sido tajante sobre el papel de su actual pareja, Martín: “Martín no tiene nada que ver en todo esto. Ni se mete”, aclaró, en respuesta a versiones que vinculaban al conductor con la defensa mediática que estaría recibiendo Piccirillo.

Elías Piccirillo, el ex marido de Jesica Cirio, está haciendo una huelga de hambre en la cárcel

Mientras tanto, en el penal de Ezeiza, el clima entre los internos y el personal penitenciario sería cada vez más tenso. Piccirillo estaría aislado y rehusándose a ingerir alimentos, como forma de protesta. Desde su entorno legal, aún no se emitió un comunicado oficial, aunque allegados confirmaron que su defensa evalúa presentar un recurso para mejorar sus condiciones de detención.

Este nuevo capítulo en la historia de Elías Piccirillo sigue dando qué hablar sobre los escándalos que envuelven su figura. La huelga de hambre, sumada a las declaraciones de su exesposa Jesica Cirio, lo colocan nuevamente en el centro de la escena mediática. Solo queda esperar para saber cómo se soluciona esta problemática.

