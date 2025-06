El Concejo Municipal de Rafaela homenajeó a Gerd Wiesner, fundador de Hogar Granja “El Ceibo”

En una emotiva sesión, el Concejo Municipal de Rafaela homenajeó a Gerd Wiesner

Los concejales reconocieron al fundador de la Fundación Hogar Granja “El Ceibo”, destacando su labor en el acompañamiento, la inclusión y el fortalecimiento de personas con discapacidad.

Este jueves 12 de junio, el Concejo Municipal de Rafaela trasladó su sesión hasta Av. Italia 2092, lugar donde se encuentra la Fundación Hogar Granja “El Ceibo”. Esto se enmarca en un programa institucional que posee el órgano legislativo local que insta a que las sesiones se realicen en exteriores, por lo menos tres veces al año.

Por este motivo, los ediles se trasladaron a esta institución donde trataron un total de seis proyectos, uno de ellos fue un reconocimiento para su fundador, Hans Gerd Wiesner.

Nació y desarrolló su carrera profesional como chef trabajando en prestigiosos espacios gastronómicos. En 1988, un diagnóstico médico lo llevó a replantear su vida y emprender un viaje que lo condujo hasta la Argentina. Durante una estadía en Bariloche, conoció a un vecino que lo invitó a visitar Rafaela y le propuso un proyecto en un terreno de cinco hectáreas. Gerd decidió quedarse y convertir aquel predio en las afueras de la ciudad en un espacio destinado a brindar contención, afecto y oportunidades a personas con discapacidad en situación de vulnerabilidad.

Es por esto que en 1991, junto a su compañera de vida Sonia Falkenberg fundaron la Fundación Hogar Granja “El Ceibo”. En la actualidad, 17 personas viven en el establecimiento y otras 10 concurren diariamente a realizar actividades y talleres.

El proyecto fue aprobado por unanimidad y los concejales entregaron la placa que certifica el reconocimiento del órgano legislativo local a Gerd, destacando su labor en el acompañamiento, la inclusión y el fortalecimiento de personas con discapacidad.

Al tomar la palabra, Wiesner, comentó: “Estoy muy emocionado porque esta es una distinción a la institución que tenemos. La Granja existe hace 37 años, no habría sido posible sin la ayuda de todas las personas que estuvieron involucradas. No me esperaba esto, es una gran sorpresa muy linda que quedará guardada en mi corazón”..

Posterior a este momento, se proyectó un emotivo video en el cuál personas, amigos desde Alemania y allegados a Gerd le dedicaron unas palabras.

A continuación, la sesión continuó con los demás proyectos que formaban parte del orden del día. Se abordó una resolución para solicitar al Ministerio de Justicia y Seguridad el fortalecimiento de la presencia policial en las áreas agroproductivas, mejorar la respuesta ante delitos rurales y sumar herramientas tecnológicas para la prevención. En los considerandos, se detallan los hechos de inseguridad acontecidos en los últimos meses en zonas rurales.



Por otra parte, los legisladores locales aprobaron un proyecto para solicitarle a la Jefa del Distrito Rafaela de Aguas Santafesinas, el arreglo de las averías en diferentes calles: Don Orione y Dean Funes; Actis entre Cetta y Dean Funes; Ramírez y Grierson; Marchini entre Ramirez y Dean Funes.

En cuarto lugar se trató una minuta de comunicación que requiere Información sobre el Plan de Monitoreo Integral de Canales, el mismo incluía el análisis periódico de las aguas de los canales norte y sur en diversos puntos de sus trazas. Asimismo, instan a que el Ejecutivo adjunte el informe de resultados de los análisis oculares y de laboratorio practicados durante 2024 y 2025.

En anteúltimo lugar, se le otorgó tratamiento legislativo a un proyecto que tiene como objetivo modificar los artículos 1 y 4 de la ordenanza 4395 relacionada a las reservas de estacionamiento en la vía pública. El primer punto será modificado de la siguiente manera: “El Departamento Ejecutivo Municipal, mediante decreto deberá establecer las formas de estacionar y las prohibiciones de estacionamiento en todas las calles, avenidas y bulevares de la ciudad." Mientras que el cuarto asegurará: “Facultase al DEM a autorizar reservas exclusivas en la vía pública de ascenso y descenso disponiendo el cobro de aranceles a los beneficiarios de tales espacios”.

Por último, obtuvo el visto bueno de los ediles un proyecto enviado por el Ejecutivo con el objetivo de efectuar las acciones para reparar y poner en funcionamiento algunas maquinarias del Complejo Ambiental. De igual manera, solicitaron autorización para ejecutar las contrataciones directas necesarias para una pala mecánica cargadora frontal, pala cargadora frontal caterpillar y un camión volcador.