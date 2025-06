Los dos objetivos de Atlético de Madrid para el Mundial de Clubes según Julián Alvarez: “Es la idea”

El pasado sábado comenzó el Mundial de Clubes: Inter Miami y Al Ahly igualaron 0 a 0 en el Hard Rock Stadium de Miami en el partido inaugural y la acción continuará este domingo con cuatro partidos que prometen ser apasionantes. Bayern Múnich irá contra Auckland City, Palmeiras ante Porto, Botafogo contra Seattle Sounders y el plato fuerte de la jornada será el que se dispute a las 16 horas -de Argentina- entre Atlético de Madrid y Paris Saint Germain, en Los Angeles.

Sin dudas, el Grupo B es uno de los más interesantes de este Mundial de Clubes ya que tiene a dos europeos poderosos –Atlético de Madrid y PSG– pero también a un club local como Seattle Sunders y al último campeón de la Copa Libertadores como es Botafogo. Dicha zona se disputará entre Seattle y Los Angeles, en las dos únicas sedes que el certamen tiene en la costa oeste de los Estados Unidos.

Julián Alvarez contó cuáles son los objetivos de Atlético de Madrid

En diálogo con DAZN, Julián Alvarez se refirió al Mundial de Clubes y los objetivos del Colchonero: “El objetivo es competir y ganar. La idea es estar preparados de la mejor manera para llegar lo más lejos posible. Sabemos que va a ser un torneo difícil, porque habrá equipos de todas partes del planeta con la misma ilusión que tenemos nosotros”.

Además, agregó: “El club tiene hinchas en todo el mundo y por redes sociales siempre nos llega el cariño que nos envían. En Estados Unidos también habrá gente de Atlético de Madrid y será una linda posibilidad para que se reúnan”.

¿Cómo le fue a Julián en su primera temporada en Atlético de Madrid?

Tras pasar de Manchester City a Atlético de Madrid, Julián Alvarez completó su primera temporada en el Colchonero y el balance personal es más que positivo, pese a que no pudo conquistar ningún título: fueron 54 partidos jugados en los que marcó 29 goles y dio 7 asistencias. En lo que respecta a lo colectivo, el equipo quedó tercero en LaLiga, llegó a octavos de final en la Champions y a semifinales en la Copa del Rey.

EL fixture de Atlético de Madrid en el Mundial de Clubes

15 de junio | Atlético de Madrid vs. PSG – Los Angeles

19 de junio | Atlético de Madrid vs. Seattle Sunders – Seattle

23 de junio | Atlético de Madrid vs. Botafogo – Los Angeles

Fuente: bolavip