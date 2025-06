Santa Fe tiene menos desocupación pero la estadística esconde una clave

La capital provincial santafesina y su entorno urbano inmediato podrían celebrar: sus estadísticas muestran que tiene una desocupación del 4,2% en el primer trimestre de este año, muy por debajo del 7,1% de Rosario o del 7,9% del total de los 31 conglomerados urbanos que mide la Encuesta Permanente de Hogares del Indec.

Sin embargo no es virtud económica, ni un nicho más evolucionado de la actividad, ni una cultura especialmente emprendedora lo que marca la diferencia. No hay virtud socioeconómica que interpretar. La lectura tiene que inferirse a partir de cifras que no exhiben motivos, pero que son elocuentes.

En el Gran Santa Fe -proporcionalmente- hay menos gente con trabajo o dispuesta a trabajar, en comparación con el resto del país. ¿Pereza, mejor ingreso de menos integrantes de un grupo familiar, desaliento generalizado para salir a buscar trabajo? Podría haber demasiados jóvenes o muchos adultos mayores... ninguna hipótesis tiene respuestas; el genio maligno cartesiano de las especulaciones debería incluir algún defecto en las encuestas o el muestreo.

En cualquier caso, vale repasar por qué con 19 mil desocupados a fines del pasado año, el Gran Santa Fe tenía 7,6% de desocupación, y en los primeros tres meses de este año con 10 mil personas sin trabajo hay 4,2% de desocupados, sin que intermediara un salto cualitativo en su economía.

¿Qué dicen los números?

En los términos de la EPH, el Gran Santa Fe tiene 553 mil habitantes; de ellos, 239 mil forman su Población Económicamente Activa (personas que tienen una ocupación o que, sin tenerla, la están buscando activamente) y hay 229 mil ocupadas. Eso implica que en la capital provincial y su conurbano hay 10 mil desocupados… estadísticamente hablando.

De ese universo y en el mismo escenario, hay 19 mil habitantes del Gran Santa Fe registrados en el rubro "ocupado demandante de empleo" (busca otra ocupación) y 22 mil subocupados (procura trabajar más horas).

Los datos de la Encuesta Permanente de Hogares para el primer trimestre de 2025 señalan que el conurbano santafesino tiene una desocupación del 4,2%, muy por debajo del 7,1% el Gran Rosario (48 mil personas) o del 7,1% del promedio de los 31 aglomerados urbanos del país (1,136 millón de desocupados). En el primer trimestre del 2024, Santa Fe tenía una desocupación del 7,6% (19 mil personas) y 5,1% en el último trimestre del pasado año (12 mil personas). ¿Por qué?

La clave está en la "TA"

La Tasa de Actividad, según la definición estadística del Indec, está calculada como "porcentaje entre la población económicamente activa y la población total de referencia", que no registra grandes cambios en el Gran Santa Fe(pasó de 549 mil a 553 mil habitantes en un año). A su vez la PEA son "las personas que tienen una ocupación o que, sin tenerla, la están buscando activamente. Está compuesta por la población ocupada más la población desocupada".

La TA en la Argentina es 48,2% de la población total de referencia en el total de aglomerados urbanos del país; sube incluso al 50,2% en el caso del Gran Rosario. Pero en el Gran Santa Fe esa tasa es muy inferior, y alcanza al 43,2%.

De hecho, la Tasa de Actividad viene bajando significativamente en la capital santafesina: era del 45,3% en el primer trimestre del 2024; bajó al 44,3% en el cuarto trimestre del pasado año y descendió nuevamente al 43,2% en el primer tramo de este año.

¿Los motivos por los cuales hay menos santafesinos dispuestos a presentarse como Población Económicamente Activa? Esa es la razón por la que hay "menos desocupados" proporcionalmente. Pero responder a la pregunta, es trabajo para una sociometría que el Indec no ofrece.

CON INFORMACION DE ELLITORAL.