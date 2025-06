Paulo Londra le pidió casamiento a Martina Quetglas Boj en Ibiza: “Siempre juntos con Dios”

Este viernes feriado no fue un día cualquiera para Paulo Londra (27) y su novia, Martina Quetglas Boj (27). Desde su cuenta de Instagram, la pareja compartió con alegría la noticia de se casarán con imágenes de su viaje por Formentera en Ibiza.

“Y no fue un viaje cualquiera, fue el viaje que siempre soñé, el que de pequeña veía que era el verdadero sueño de una mujer o por lo menos el mío, decir ‘¡Sí, quiero!’“, escribió la influencer, que comenzó su relación con el músico en 2023, en un posteo conjunto con fotos muy significativas de cómo fue la propuesta.

Gracias por ser la mejor persona que me podía tocar en mi vida, por cuidarme, por valorarme, por hacerme sentir segura, por ser ese gran compañero que nunca pensé que me podía pasar, hasta que llegaste vos, y superaste todas mis expectativas y lo seguís haciendo día a día. No te imaginás lo que sos para mí“, afirmó, mientras mostraban fotos arriba de un yate. Allí ella lucía con una gran sonrisa su anillo de compromiso y el cantante a su lado aparecía sacando la lengua en señal de euforia.

”Sí, quiero pasar toda la vida con vos. Sí, quiero mi amor, mi Pau, mi persona favorita en este mundo. Vamos por todo“, finalizó la joven en el posteo. El artista, por su parte, también compartió sus sensaciones. ”Te amo, reina. Sos la mujer de mi vida, siempre juntos con Dios, intentando ser mejores todos los días. Te admiro y amo mucho”, manifestó Paulo

No fue todo. También el rapero cordobés escribió entre los comentarios “Genesis 2:24″, aludiendo a un versículo del Antiguo Testamento: “Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne”.

Entre las reacciones que recibió la pareja de los fans del músico, aparecieron las de Emilia Mernes, quien le dio un like a su publicación, y la de Lit Killah que les dejó unos emojis enamorados.

Paulo Londra y Martina Quetglas Boj se comprometieron: quién es su novia

El romance de la pareja se hizo público en junio de 2022, hace precisamente 3 años, cuando el músico cordobés fue visto en una fiesta en el barrio de Palermo acompañado de Martina Quetglas Boj, una excompañera de colegio. El romance fue el primero que se hizo público del artista luego de su separación de Rocío Moreno, madre de sus dos hijas, Isabella Naomí y Francisca.

Yanina Latorre, en LAM, dio detalles de la joven y cómo se conocieron: “Esa chica es la novia, se llama Martu y tiene 24 años. Fueron al colegio juntos en Córdoba, se reencontraron el año pasado en una reunión de exalumnos. Empezaron a hablar y a verse de nuevo, y desde abril están juntos”, indicó, mientras contaba que la joven estudiaba para ser visitadora médica y que había residido en Miami el verano anterior.

El vínculo se mantuvo en reserva hasta que la exposición de ambos en la fiesta Bresh los llevó a no ocultar más su noviazgo. “Cuando ellos vieron que los grababan se relajaron y lo dejaron, y por eso ella hoy me contó todo. Querían que salga a la luz, es una manera de blanquear el noviazgo”, relató la panelista.

La vida sentimental de Londra estuvo marcada por una relación de más de cinco años con Rocío Moreno, que comenzó en 2015 cuando ambos cursaban la secundaria en diferentes turnos. Durante el ascenso del cantante en la música urbana, la pareja enfrentó distancias por compromisos profesionales y universitarios. En 2019, tras adquirir una casa familiar, iniciaron la convivencia y en julio de 2020 nació Isabella, su primera hija, seguida de Francisca al año siguiente. Según el relato, la expareja del cantante, el distanciamiento creció con las ausencias de quien era su pareja, lo que derivó en una separación.

