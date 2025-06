“No extrañaremos su fútbol” el duro mensaje de The New York Times hacía Boca y River tras su eliminación del mundial de clubes.

El prestigioso diario The New York Times, a través de una publicación en The Athletic, analizó la participación de Boca Juniors y River Plate en el Mundial de Clubes 2025. Bajo el título “Goodbye Argentina”, el artículo combinó elogios hacia la pasión de los hinchas con un diagnóstico severo sobre el presente futbolístico de los dos clubes más grandes del país.

El texto destaca que tanto Boca como River “transformaron el torneo” con su gente. En el caso del Xeneize, habló de “la irresistible locura” de su hinchada, que tiñó de azul y oro las calles de Miami y brindó una fiesta inigualable en cada estadio. Incluso mencionó que, para Boca, esta competición “sin significado para algunos, lo es todo”.

Sin embargo, más allá del color y la devoción, el foco del artículo fue el bajo nivel futbolístico demostrado por ambos equipos. Sobre River, la nota fue particularmente crítica: tildó de “indigno” el cierre de su participación, con expulsiones, polémicas y desorden. También se preguntó si a Marcelo Gallardo aún le queda “hambre de gloria” para revertir el presente millonario, mientras remarcó que la expulsión de figuras como Montiel y Martínez Quarta y la actuación de Acuña reflejaron una pérdida de rumbo.

La diferencia con Brasil

El fútbol argentino ya no compite de igual a igual con los gigantes brasileños, dominadores de la Libertadores en los últimos años, ni está a la altura de las potencias europeas. “Boca y River suman 10 títulos entre ambos, pero la historia solo puede satisfacer por un tiempo”, concluyó la nota.

Fuente: 442