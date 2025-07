Servini sobre Cristina Kirchner: "No la veo mucho tiempo presa"

La jueza María Servini afirmó que no ve a Cristina Kirchner cumpliendo toda su condena de seis años y sugirió que el caso podría resolverse por vía política más que judicial.



Señaló que la prisión domiciliaria genera conflictos cotidianos y que su situación es difícil de sostener en el tiempo.



Las declaraciones se dan tras la ratificación de la condena por parte de la Corte Suprema en la causa Vialidad, que investiga fraude en la obra pública.



Servini reavivó el debate sobre el rol de la justicia en causas de corrupción y sobre cómo se manejan judicialmente los casos de líderes políticos con fuerte respaldo o rechazo social.



En una declaración que sacudió el escenario judicial y político, la jueza federal María Servini expresó dudas sobre el cumplimiento efectivo de la condena a seis años de prisión que pesa sobre Cristina Fernández de Kirchner, asegurando que no la ve “mucho tiempo presa”. La afirmación fue realizada durante una entrevista con Radio El Destape, donde la magistrada dejó entrever que el futuro de la ex presidenta podría definirse más por la política que por el estricto marco legal.

“Yo no diría que pronto pronto (recuperará la libertad), pero no la veo tampoco mucho tiempo (presa)”, sostuvo Servini, figura central del Poder Judicial argentino con décadas de trayectoria y participación en causas emblemáticas. Su opinión se conoció apenas semanas después de que la Corte Suprema ratificara la condena por administración fraudulenta contra la ex mandataria en el marco de la causa Vialidad.

Consultada sobre por qué no cree que Cristina Kirchner cumpla íntegramente la pena, la jueza respondió con crudeza: “Dígame a cuál ha visto que ha cumplido la condena toda”. Y agregó: “Algún presidente famoso, creo que de África. Dígame si hay otro”.

Servini también puso el foco en las complicaciones que implica sostener la prisión domiciliaria de la ex presidenta en su residencia de la calle San José, en el barrio porteño de Constitución. “Es un conflicto permanente de todos los días”, afirmó, en alusión a las manifestaciones y tensiones que rodean el domicilio de la dirigente peronista.

Pero el pasaje más llamativo de la entrevista llegó cuando se le preguntó si el desenlace del caso sería jurídico o político. “Pienso que puede ser eso último, que es más fácil que se encuentre la forma política para resolverlo”, respondió, sin rodeos.

La causa Vialidad, que investiga irregularidades en la adjudicación de obra pública en Santa Cruz durante las presidencias de Néstor y Cristina Kirchner, determinó un perjuicio al Estado superior a los 46.000 millones de pesos. Tras agotar las vías ordinarias de apelación, la ex mandataria quedó bajo arresto domiciliario y denunció públicamente que su condena forma parte de una “persecución política”.

Las declaraciones de Servini reavivan el debate sobre el alcance real de la justicia en casos de corrupción y plantean un interrogante sobre el destino de dirigentes con alto peso político. Al poner sobre la mesa la posibilidad de una salida negociada o política, la jueza también evidencia una tensión de fondo entre la institucionalidad judicial y la estabilidad social y política del país.

En un contexto de fuerte polarización, la figura de Cristina Kirchner sigue generando divisiones, incluso dentro del Poder Judicial. Las palabras de Servini, lejos de ser una predicción aislada, podrían adelantar el tono del próximo capítulo en una causa que ya es histórica.