La Selección Argentina confirmó la lista de convocadas para la Copa América Femenina

De cara al inicio de la Copa América 2025, Germán Portanova confirmó a las 23 futbolistas de la Selección argentina que participarán del certamen, entre las que se destaca la presencia de Florencia Bonsegundo, una jugadora histórica que hace poco, volvió a estar en la consideración del entrenador.

El campeonato se disputará desde del próximo 12 de julio en la ciudad de Quito, Ecuador. A diferencia de las anteriores, esta edición ya no será clasificatoria para el Mundial de Brasil 2027, ya que desde este año comenzarán a disputarse eliminatorias femeninas rumbo a esa cita.

Sin embargo, el torneo sí otorgará cupos para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028 y los Juegos Panamericanos de Lima.La lista completa de convocadas de la Selección argentina

Solana Pereyra (San Lorenzo)

Renata Masciarelli (FC Juárez)

Abigail Chaves (U. de Chile)

Adriana Sachs (Racing)

Eliana Stábile (Boca Juniors)

Catalina Roggerone (Estudiantes LP)

Vanina Preininger (San Lorenzo)

Aldana Cometti (Madrid CFF)

Margarita Giménez (San Lorenzo)

Daiana Falfán (Newell’s Old Boys)

Kishi Núñez (Boca Juniors)

Maricel Pereyra (San Lorenzo)

Sophia Braun (Zanoli)

Yamila Rodríguez (Gremio)

Florencia Bonsegundo (Madrid CFF)

Sofía Domínguez (Newell’s Old Boys)

Francisca Altgelt (River Plate)

Carolina Troncoso (Boca Juniors)

Agostina Holzheier (Racing Club)

Virginia Gómez (San Lorenzo)

Paulina Gramaglia (Red Bull Bragantino)

Betina Soriano (Belgrano)

Milagros Martín (Newell’s Old Boys)

Fixture de Argentina en la Copa América

La Selección nacional integra el Grupo A junto a Ecuador, Chile, Uruguay y Perú, mientras que en el Grupo B quedaron Brasil, Colombia, Paraguay, Venezuela y Bolivia.

15 de julio, a las 18 hs: Argentina vs. Uruguay

18 de julio, a las 21 hs: Argentina vs. Chile

21 de julio, a las 18 hs: Argentina vs. Perú

24 de julio, a las 21 hs: Argentina vs. Ecuador

Fuente: 442