La Convención Reformadora validó el diploma de Alejandra Oliveras

Con 59 votos favorables y 6 rechazos, la Convención Reformadora validó el diploma logrado por Alejandra Oliveras como convencional por el Frente de la Esperanza (FE), impugnado por Amalia Granata y los restantes integrantes del bloque Somos Vida y Libertad.

La mayoría de la asamblea respaldó el despacho emitido por la comisión de Peticiones, Poderes y Reglamento que el lunes pasado se pronunció en el marco de una acalorada reunión donde Granata defendió su planteo basado en que Oliveras no tenía residencia en Santa Fe al momento de la presentación de listas. Mientras tanto, Ariel Sclafani (FE) se hizo presente para defender la validez de la documentación presentada oportunamente ante el Tribunal Electoral.

En la reunión plenaria fueron varios los expositores, entre ellos Caren Fruh y Sclafani hablaron de su compañera de bloque que atraviesa un gravísimo estado de salud; pero también lo hicieron la presidenta de la Comisión de Peticiones, Beatriz Brouwer más Jaquelina Balangione (Más para Santa Fe); Lucía Masneri (Unidos) y Gemana Figueroa Casas (Unidos) quien reclamó humanidad en el tratamiento de los temas políticos. Fue ante este discurso que Granata le cuestionó que sea ella la que pida humanidad cuando su esposo no la tuvo como presidente del Jockey Club de Rosario cuando se ahogó un menor en la pileta de la entidad. Granata acusó al dirigente y al club de no haber asistido a la familia y de cubrir el hecho ante la justicia.

La dirigente del Pro refutó la no intervención de su esposo, recordó que fue echado de la familia del menor tanto del sanatorio como del velorio. "Hemos llorado por todo lo que pasó" dijo Figueroa Casas. Fue allí que Balangione habló de la impertinencia del debate.

En el comienzo del tratamiento del tema, Fruh habló de su amiga "Alejandra" de quien fue su nutricionista. "Se la impugnó de manera atropellada en un mal momento. Estoy sentada acá por ella" admitió. Pero además calificó la impugnación como "una falta de respeto ante una persona que no tiene voz propia para su defensa".

Fruh definió a Oliveras como una luchadora de la vida y recordó su acción solidaria durante la pandemia haciendo colectas para ayudar a los vecinos santafesinos. Recordó además lo contenta que estuvo Oliveras cuando el ex gobernador Miguel Lifschitz la invitó a formar parte del Museo del Deporte Santafesino. "Cómo no va a ser santafesina Alejandra si vivía en Santa Fe, si se instaló en Santa Fe, si dio clases en Santa Fe" insistió.

Brouwer pidió dejar la política de lado en este tema y acompañar a Oliveras y a su familia en esta difícil situación. Balangione aclaró que la presentación de Granata fue extemporánea y Masneri habló desde lo jurídico y la necesidad de respetar la votación de la ciudadanía que le dio casi 80 mil votos en abril a la lista de FE.

Más allá de la ratificación del diploma de Oliveras, el pleno votó dos reformas a partes del reglamento de funcionamiento lo que derivó en un extenso debate político sobre los alcances de la reforma. También el cuerpo dio ingreso a dos proyectos de Diego Giuliano (Más para Santa Fe) reivindicando las competencias de la Convención. "Tenemos legitimidad para avanzar en temas de la reforma" advirtió en lo que promete ser otro debate caliente.

